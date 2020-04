AD: Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie pas vanaf 1 september

Het kabinet maakt dinsdagavond vanaf 19.00 uur bekend in hoeverre de coronamaatregelen in Nederland kunnen worden versoepeld en of er de komende maanden dus nog uitzicht is op voetbal in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. In de middag vindt er een videoconferentie tussen de Europese voetbalbond UEFA en alle andere aangesloten voetbalbonden, inclusief de KNVB, plaats. Volgens het Algemeen Dagblad is de kans zeer groot dat het Nederlandse voetbalseizoen voorbij is.

Het dagblad schrijft dinsdag dat betaald voetbal vanaf 1 september ‘het verwachte scenario’ is. Premier Mark Rutte zal tijdens een persconferentie onder meer duidelijkheid verschaffen over het verbod op evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zoals wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie. In Nederland is het spelen van betaald voetbal tot zeker 1 juni verboden en de burgemeesters willen die termijn verlengen tot 1 september.

De KNVB streeft ernaar om de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie voor 3 augustus af te ronden, maar mag daar van de UEFA waarschijnlijk langer over doen als die datum vanwege de coronacrisis niet realistisch is. “Het wordt wel heel moeilijk om een seizoen in september of zelfs oktober nog uit te spelen. Dat zou wel heel veel impact hebben op de speelkalender voor 2020/21, maar laten we eerst kijken wanneer we weer kunnen beginnen”, zei UEFA-voorzitter Aleksandr Ceferin eerder deze week.

Nieuwsuur meldde maandagavond bekend dat het kabinet waarschijnlijk de oproep van de burgemeesters zal overnemen. Eerder deze maand sprak Ajax-directeur Marc Overmars al voor een overleg uit dat hij het liefst zou zien dat het seizoen zou worden beëindigd. Onder meer AZ en PSV steunden de Amsterdamse club daarin.

De UEFA overlegt niet alleen dinsdag maar ook donderdag tijdens een conferencecall met alle 55 nationale bonden over de afloop van dit seizoen. Namens de KNVB praten secretaris-generaal Gijs de Jong, bondsvoorzitter Just Spee en directeur betaald voetbal Eric Gudde mee. De verwachting is dat er donderdag, wanneer het uitvoerend comité van de UEFA vergadert over de toekomst van het Europese voetbal, knopen zullen worden doorgehakt.