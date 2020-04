‘Man United contacteert Jorge Mendes om toptransfer in Spanje te sluiten’

João Félix is de nieuwste naam op het verlanglijstje van Manchester United, zo verzekert het Franse Le 10 Sport maandag. De twintigjarige aanvaller staat opnieuw in de belangstelling van de Engelse grootmacht, nadat hij afgelopen zomer bij zijn vertrek bij Benfica nog de voorkeur gaf aan Atlético Madrid. Bij die club kan João Félix echter maar moeilijk aarden, waardoor United zijn kans schoon ziet.

João Félix maakte vorig jaar voor een bedrag van 126 miljoen euro de overstap van Benfica naar Atlético Madrid. Het Portugese wonderkind groeide met die transfersom uit tot de duurste aankoop uit de clubhistorie van de Spanjaarden, maar tot dusver beleven beide partijen maar weinig plezier aan het huwelijk.

João Félix stond dit seizoen al enige tijd buitenspel met een blessure en was daarnaast in de wedstrijden die hij wel speelde, nog maar zelden op schot: in 28 officiële optredens maakte hij slechts 6 doelpunten. Bovendien bestaan er in Spanje twijfels of de frêle spits geschikt is voor de betrekkelijk defensieve speelwijze die bij Atlético wordt beoogd door trainer Diego Simeone.

In de Engelse media worden Jack Grealish van Aston Villa, James Maddison van Leceister City en Jadon Sancho van Borussia Dortmund al maandenlang gelinkt aan een overstap naar United, maar Le 10 Sport verzekert dat de club van manager Ole Gunnar Solskjaer wedt op meerdere paarden. Inmiddels zou zaakwaarnemer Jorge Mendes al gecontacteerd zijn om een zomerse transfer van João Félix naar Old Trafford te bespreken.

Het contact tussen United en Mendes is goed, zo klinkt het vanuit Frankrijk. De Portugese zaakwaarnemer deed in het verleden al diverse malen zaken met the Red Devils, waaronder afgelopen winter bij de transfer van Bruno Fernandes, die Sporting Portugal verruilde voor United. Atlético staat naar verluidt niet te springen om afscheid te nemen van João Félix, maar op Old Trafford hoopt men toch stiekem het toptalent aankomende zomer te mogen verwelkomen.