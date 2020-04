Johan Derksen van repliek gediend na tirade: ‘Ik ben wél aardig, volgens hem’

Willem Vissers heeft maandagavond direct gereageerd op de spijkerharde kritiek die Johan Derksen in Veronica Inside gaf op zijn column. Volgens de journalist van De Volkskrant, die premier Mark Rutte opriep om de coronamaatregelen voor het profvoetbal te versoepelen, heeft Derksen zijn column 'inhoudelijk niet goed gelezen'.

"We moeten ons zeker niet gek laten maken door een idioot als Willem Vissers", zo haalde Derksen genadeloos uit in het praatprogramma op Veronica. "Hij pleit in nota bene De Volkskrant, een krant die normaal toch serieus te nemen is, om alles maar weer open te gooien. Van: toe maar jongens, leef er maar op los! Tjongejonge, wat een dom gelul! En het lullige aan Willem Vissers is: er is geen aardigere collega dan Willem Vissers, maar waarom komt die man altijd met onzin?"

Vissers zag de uitzending niet live, maar keek die 'naar aanleiding van allerlei berichten' snel terug. "Derksen noemt me idioot", schrijft de journalist op zijn Twitter. "Ik schrijf elke week klinklare onzin en lulkoek. Inhoudelijk heeft hij mijn column niet goed gelezen, maar dat maakt niet uit. Heb weer veel geleerd over mezelf. En ik ben wel aardig, volgens hem."

Nav allerlei berichten begin #veronicainside teuggekeken. Derksen noemt me idioot. Ik schrijf elke week klinklare onzin en lulkoek. Inhoudelijk heeft hij mijn column niet goed gelezen, maar dat maakt niet uit. Heb weer veel geleerd over mezelf. En ik ben wel aardig, volgens hem. — Willem Vissers (@vkwillemvissers) April 20, 2020

Marieke Derksen, de dochter van Johan, reageert liefkozend met: "Ben nog steeds gek op je Willem! X", waarop Vissers reageert met: "Ik ook op jou hoor. En je pa mag zeggen wat hij wil. Ben er nog wel trots op ook: er niets van snappen en al 32 jaar voetbaljournalist. Is best een prestatie." Een andere volger merkt op dat Vissers tot 'een van de stokpaardjes' van Derksen behoort. "Ja, als ik betaald kreeg voor elke keer dat hij me afzeikt, werd ik alsnog miljonair", aldus de scribent.

Ook Jack van Gelder, presentator van Ziggo Sport, uitte maandag kritiek op de column van Vissers. "Ach Willem, zit je al te lang binnen?", aldus Van Gelder. Vissers wordt door een volger op de 'inhoudsloze sneer' gewezen, maar ligt er zelf niet wakker van. "We zitten nu nog geregeld met elkaar aan tafel, bij Rondo. We zijn het op dit punt blijkbaar niet eens. Maar dat is goed voor het debat."