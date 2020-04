Chris Woerts licht in Veronica Inside ‘mooi gebaar van Ajax’ toe

Ajax is bereid om clubs uit de Eredivisie financieel te ondersteunen, zo meldt sportmarketeer Chris Woerts maandagavond in Veronica Inside. Door de coronacrisis hebben veel betaald voetbalorganisaties het financieel zwaar, terwijl de Amsterdammers door de recordwinsten van afgelopen jaren het nodige vet op de botten hebben. "Ik heb vandaag begrepen van Ajax dat zij bereid zijn om clubs die in directe liquiditeitsproblemen komen te helpen", aldus Woerts.

Uit de jaarcijfers van Ajax blijkt dat de Nederlands recordkampioen op 30 juni vorig jaar 62 miljoen euro op de bankrekening had staan. Nu zijn de hoofdstedelingen volgens Woerts dus bereid om dat geld uit te lenen aan zijn competitiegenoten. "Een mooi gebaar van Ajax", aldus de sportmarketeer. "Zij zeggen: 'We moeten de competitie met z'n in stand houden. We moeten zorgen dat we met z'n allen de competitie dragen.'"

Begin april maakte Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, bekend dat de Amsterdammers vinden dat de competitie beëindigd moet worden. "Uit solidariteit is Ajax samen met PSV, Feyenoord en AZ een van de voorstanders om de competitie uit te breiden naar twintig ploegen", weet Woerts. Het idee zou betekenen dat de koplopers van de Keuken Kampioen Divisie, De Graafschap en SC Cambuur, zouden promoveren naar de Eredivisie, zonder dat er degradanten zijn.

"Inmiddels zijn er tien Eredivisie-ploegen die dat hebben omarmd. Het wordt dus steeds breder gedragen", zegt Woerts. Behalve de vier topclubs zijn sc Heerenveen, FC Twente, PEC Zwolle, Fortuna Sittard, ADO Den Haag en RKC Waalwijk voorstander van het idee om uit te breiden naar twintig ploegen. Overigens stelde AZ al eerder een 'solidariteitsfonds' voor om de andere clubs uit de Eredivisie te helpen. Daarin zouden volgens algemeen directeur Robert Eenhoorn gelden uit Europees voetbal onderling verdeeld kunnen worden, al werd het plan niet concreet toegelicht.