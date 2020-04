Rugnummer Alexander-Arnold verbaast: ‘Vreemd dat hij er zo blij mee kan zijn’

Trent Alexander-Arnold debuteerde in oktober 2016 in de hoofdmacht van Liverpool en mag zichzelf inmiddels al ruim twee seizoenen basisspeler noemen. De 21-jarige rechtervleugelverdediger is een dragende speler in de succesformatie van manager Jürgen Klopp, maar speelt opvallend genoeg nog altijd met hetzelfde rugnummer als waarmee hij officieel debuteerde: 66. Lee Radcliffe gaat bij the Reds over het beheer van de shirts en verklaart op de clubsite waarom Alexander-Arnold nog altijd niet van rugnummer is geswitcht.

Radcliffe legt uit dat Liverpool jonge spelers die doorbreken bewust hoge rugnummers geeft. "We houden er niet van om die jonge jongens lage rugnummers te geven, omdat dan bij hen het idee zou kunnen ontstaan dat ze het al gemaakt hebben, als je begrijpt wat ik bedoel", zegt Radcliffe, die verbaasd is dat Alexander-Arnold nog altijd met rugnummer 66 speelt, gezien diens staat van dienst inmiddels. "Als je hem prijzen ziet veroveren en vieren met het rugnummer 66, geeft dat een erg vreemd gevoel, een gevoel dat ik moeilijk kan omschrijven. Het is vreemd om te zien dat iemand zo blij kan zijn met dat rugnummer."

"Iemand als Trent is gewoon blij om deel uit te maken van het eerste team. Het is overduidelijk dat hij zich niet realiseert hoe goed hij is. Hij heeft ook geen speciale eisen, om eerlijk te zijn", vervolgt Radcliffe over de Engels international, die dit seizoen in veertig officiële wedstrijden voor Liverpool goed was voor twee doelpunten en veertien assists. "Volgens mij is hij dermate nuchter, dat hij bij het krijgen van het rugnummer gewoon heeft gedacht: ‘Oké, het is prima voor mij. Ik houd het wel.’ Ik denk niet dat hij zich toen realiseerde hoe iconisch het nummer zou worden binnen een paar jaar."

"Wat je vaak ziet is dat spelers na enkele jaren bij het eerste, vragen om een lager rugnummer. Het is echter overduidelijk dat Trent inmiddels gehecht is aan zijn nummer: hij heeft nooit gevraagd voor een ander nummer", onthult Radcliffe. "Na zijn eerste seizoen beseften we hoe goed hij was en zeiden we: ‘Het zal niet lang durven voordat we zijn rugnummer moeten vervangen.’ Maar hij heeft er nooit om gevraagd en is overduidelijk blij met het nummer. Voor mij is het nummer nu al iconisch, omdat Trent het altijd is blijven dragen, en het zal de komende jaren alleen maar iconischer worden. Ik denk dat veel fans affiniteit hebben met het nummer, omdat Trent een jongen is uit de eigen jeugd. Het is bizar om te zien hoeveel kinderen tegenwoordig met het rugnummer 66 lopen."