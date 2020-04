Johan Derksen is genadeloos voor collega: ‘Het is dom gelul van een idioot’

Johan Derksen voelt helemaal niets voor het idee van Willem Vissers om het profvoetbal toe te staan de groepstrainingen op de club te hervatten. De analist haalt maandagavond in Veronica Inside vernietigend uit naar de columnist van De Volkskrant, die maandag in een open brief minister-president Mark Rutte toesprak. "We moeten ons zeker niet gek laten maken door een idioot als Willem Vissers", zo haalt Derksen genadeloos uit.

Vissers vroeg maandag in zijn column aan Rutte om de maatregelen voor het profvoetbal te versoepelen. "Laat profvoetballers naar hun club gaan", zo schreef de columnist onder meer. "Ze weten daar echt wel hoe ze veilig kunnen trainen, in plaats van dat gefröbel met zoomverbindingen. Mocht het betaald voetbal niet worden hervat, dan kunnen ze fatsoenlijk aftrainen en naar huis. En anders kunnen ze stapsgewijs toewerken naar de hervatting van de competitie, hoe klein die kans ook is."

Derksen kan zich totaal niet vinden in de woorden van zijn collega. "Hij pleit in nota bene De Volkskrant, een krant die normaal toch serieus te nemen is, om alles maar weer open te gooien. Van: toe maar jongens, leef er maar op los! Tjongejonge, wat een dom gelul!", aldus de analist. "De situatie is dusdanig ernstig dat we geen lossere praktijken moeten introduceren, omdat de Nederlander daar ook niet mee om kan gaan, dan explodeert het weer. Die ziekenhuizen hebben het net een beetje onder controle, een beetje! Dus laten we in godsnaam nog even zo doorgaan, totdat we het echt onder controle hebben."

Volgens Derksen had de hoofdredactie van De Volkskrant moeten ingrijpen. "Ik heb zelf dertig jaar columns geschreven, en dat waren vrij pittige columns qua mening, en als hoofdredacteur heb ik ook met columnisten te maken gehad. Die geef je eigenlijk alle vrijheid, want op het moment dat je in moet grijpen, dan zegt een columnist met kloten: 'Dan kap ik ermee!' Ingrijpen betekent dus eigenlijk ontslag en afscheid nemen. En daar moet je ook heel ruimdenkend in zijn, zolang het niet op laster gaat lijken. Maar Willem Vissers krijgt daar de ruimte van de hoofdredactie van De Volkskrant om gewoon een hele column met klinkklare onzin de wereld in te sturen!"

"Het lullige aan Willem Vissers is: er is geen aardigere collega dan Willem Vissers, maar waarom komt die man altijd met onzin?", vervolgt Derksen. "Als een hoofdredactie ziet dat het aantoonbaar onzin is, dan vind ik het een belediging voor de lezer om die onzin te publiceren. Dat heeft niets met een pittig meninkje te maken. Het was helemaal geen pittig meninkje, het was pure lulkoek! Hoe is het mogelijk? Hij kan daar niet over oordelen. Hij gaat op de stoel van virologen zitten."