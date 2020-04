AFC bevestigt: ernstig ongeluk van Yordi Teijsse (27) betrof val van balkon

Het ernstige ongeluk dat Yordi Teijsse zondagmiddag overkwam, betrof een val een balkon, zo maakt zijn club AFC bekend via de officiële kanalen. Aanvankelijk deed de tweededivisionist uit Amsterdam uit privacyoverwegingen geen uitlatingen over de toedracht van het ongeval

AFC meldde maandagmiddag dat de 27-jarige Teijsse zondag was opgenomen in het ziekenhuis vanwege een ‘ernstig ongeluk’. “Uit respect voor de privacy van familie en vrienden, kunnen wij u op dit moment niet diepgaand informeren”, voegde de club eraan toe.

Inmiddels kan AFC relatief goed nieuws melden over Teijsse: de ex-speler van onder meer DWS, RKSV Pancratius, Almere City FC, Quick Boys en Ter Leede is ‘goed aanspreekbaar en aan de beterende hand’. “Het ongeluk betrof een val zijn balkon aan de achterzijde van zijn woning in een flatgebouw. Voor zover er van geluk kan worden gesproken, is zijn val gebroken door een plat dak.”

Teijsse moet voorlopig in het ziekenhuis blijven en zal daar behandeld worden aan zijn verwondingen, die na de eerste onderzoeken mee blijken te vallen. "Het gaat redelijk oké met mij en het verplegend personeel is erg aardig. Ik ben heel blij dat ik er zo vanaf gekomen ben want het had veel erger kunnen aflopen", laat de aanvaller zelf weten in een korte reactie.