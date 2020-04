Weeksalaris van 150.000 euro en vette clausule moet Arsenal afschrikken

Atlético Madrid heeft er veel voor over om Thomas Partey aankomende zomer te behouden voor de club. De Spaanse club wil het contract van de verdedigende middenvelder namelijk met twee jaar verlengen, tegen een forse salarisverhoging én een hogere transferclausule. Daarmee hoopt Atlético Partey vooral uit handen van Arsenal te houden.

Arsenal is volgens de doorgaans betrouwbare transferspecialist Fabrizio Romano op dit moment de belangrijkste gegadigde voor Partey. Manager Mikel Arteta wil aankomende zomer graag een nieuwe controleur toevoegen aan zijn selectie en ziet in de Ghanees de perfecte kandidaat. Partey heeft op dit moment bij Atlético een ontsnappingsclausule van vijftig miljoen euro in zijn contract staan, maar de club van trainer Diego Simeone wil voorkomen dat de mannetjesputter voor dat bedrag vertrekt.

Romano meldt op de website van The Guardian dat Atlético het nu nog tot medio 2023 doorlopende contract van Partey met twee seizoenen wil verlengen. Zijn nieuwe ontsnappingsclausule moet ‘meer dan 100 miljoen euro’ gaan bedragen en bovendien kan Partey een flinke salarisverhoging tegemoetzien: zijn huidige weeksalaris van 75.000 euro zal verdubbeld worden tot 150.000 euro.

Partey is sinds 2011 verbonden aan Atlético, dat hem op jonge leeftijd in Ghana wegplukte bij Odometah FC. Hij werd sindsdien tussentijds verhuurd aan RCD Mallorca en UD Almería, maar is inmiddels een waardevolle kracht op het middenveld van los Colchoneros. In de laatste drie seizoenen speelde Partey 89 van de mogelijke 103 wedstrijden in LaLiga.