Van Persie heeft spijt van afrekening: ‘Maar ik was teleurgesteld in hem’

Robin van Persie blikt maandag in The High Performance Podcast terug op zijn vertrek bij Arsenal, in de zomer van 2012. De oud-aanvaller verliet the Gunners na acht seizoenen trouwe dienst voor een dienstverband bij competitiegenoot Manchester United en zette daarmee kwaad bloed bij een groot deel van de Arsenal-aanhang. Van Persie erkent jaren later dat de wijze waarop zijn vertrek destijds tot stand kwam, niet de schoonheidsprijs verdiende.

Van Persie kroonde zich in het seizoen 2011/12 met 30 doelpunten in 38 wedstrijden tot topscorer van de Premier League namens Arsenal, waarna de Nederlander in zijn laatste contractjaar terechtkwam. De Londense grootmacht had de samenwerking aanvankelijk graag verlengd, maar nadat Van Persie in juli 2012 zelf in een open brief vernietigend aankondigde geen nieuw contract te willen tekenen, volgde enkele weken later een vertrek naar Manchester United. Van Persie schreef die brief naar aanleiding van een meeting met toenmalig manager Arsène Wenger en toenmalig algemeen directeur Ivan Gazidis en concludeerde dat hij 'het op veel vlakken oneens was met de manier waarop Arsenal zich moest voortbewegen'.

Van Persie, toen 28 jaar oud, publiceerde de brief op zijn eigen website en verspreidde hem onder meer via Twitter, hetgeen destijds als een verrassing kwam voor Arsenal. De club verkocht zijn aanvoerder halverwege augustus uiteindelijk voor ongeveer dertig miljoen euro aan Manchester United, dat in het seizoen erna onder aanvoering van Van Persie landskampioen van Engeland werd. "Als ik terugkijk op de hele situatie, dan moet ik ook naar mijn eigen aandeel daarin kijken. Wat had ik beter kunnen doen, of had ik iets misschien anders kunnen doen? Als ik erop terugkijk, dan had ik die open brief achterwege moeten laten", vertelt Van Persie nu. "Gezien de complexiteit van de hele situatie toen, was het simpelweg onmogelijk om mijn waarheid te vertellen in een brief van slechts twee pagina’s. Volgens mij belandde de brief uiteindelijk bij de kranten, omdat social media toen nog niet bestond."

Van Persie publiceerde de open brief overigens als gezegd op zijn eigen website. Hij had in december 2010 een account geopend op Twitter, dat hij uiteindelijk aanwendde om de brief te verspreiden. "Ik heb dat gedaan omdat ik teleurgesteld was in Ivan Gazidis en zijn gedrag", vervolgt de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. "Ik kan nu niet in detail treden over wat er toen precies is gebeurd, want het zou onmogelijk zijn om het hele verhaal erachter te vertellen. Het speelde wel deels mee dat Arsenal me toen geen nieuw contract heeft aangeboden. Maar als ik dus terugkijk op de hele situatie, dan had ik dat met die brief beter moeten doen. Ik begrijp dat de supporters van Arsenal teleurgesteld waren over die brief, maar ik beloof het op mijn kinderen: als iemand kan bewijzen dat Arsenal mij een nieuw contract heeft aangeboden, dan geef ik diegene nu direct één miljoen pond. Uiteindelijk was het de beslissing van Arsenal om mij geen nieuw contract aan te bieden. Na veel gesprekken werd het duidelijk dat we andere ideeën hadden over de manier waarop de club geleid moest worden."

Voordat Van Persie een breuk met Arsenal forceerde, had hij nog geprobeerd om de clubleiding nieuwe inzichten te verschaffen, zo onthult hij nu. "Ik had zeven verbeterpunten opgesteld voor Arsenal. Het waren zeven verbeterpunten waar de club in mijn ogen direct mee aan de slag had moeten gaan, om in staat te zijn te concurreren met de beste teams. Het doet er niet echt toe wat die verbeterpunten precies inhielden. Wat er wél toedoet, is dat Ivan het met geen van die zeven verbeterpunten eens was, hetgeen natuurlijk zijn goed recht was. Arsenal nam het voor kennisgeving aan en besloot mij vervolgens geen nieuw contract aan te bieden. Ze waren het niet eens met de verbeterpunten die ik aandroeg, terwijl die verbeterpunten in feite alleen bedoeld waren om de club verder te helpen. Het was een duidelijke boodschap."

Van Persie benadrukt dat hij zeker niet alleen stond in zijn kritiek op het beleid van Arsenal. "Sommige collega’s kwamen naar me toe en wilden me steunen, maar ik bedankte daarvoor, omdat ik hen niet in moeilijkheden wilde brengen. Ik wilde hen niet naar voren schuiven, omdat ik het recht had om me uit te spreken: ik was de aanvoerder. Als ik twee of drie andere jongens die mijn mening deelden naar voren had geschoven, dan had ik hen in moeilijkheden kunnen brengen. En dat wilde ik niet. Ik nam de schuld wel op mij, ik zou leven met de consequenties, maar ik wilde die jongens niet in de problemen brengen."

"Voor mij is het inmiddels geen issue meer, dit is nu eenmaal het leven", vervolgt Van Persie, terugblikkend op zijn vertrek bij Arsenal. "Bij alle grote clubs is het zo dat er beslissingen worden genomen door bestuursleden, en soms door spelers, zoals in dit geval. Ik heb geen enkele spijt van hoe het uiteindelijk geëindigd is. Ik vertrok naar Manchester United en won de landstitel, dus voor mij is het helemaal top. Of ik boos ben op Ivan? Nee. Ik ben dankbaar dat ik acht jaar lang met Arsène gewerkt heb, want hij heeft een cruciale rol vertolkt tijdens mijn carrière als speler. Ik kan zeggen dat ik zonder zijn invloed niet de speler was geweest die ik uiteindelijk ben geworden. Ik ben blij, ik ben dankbaar, maar er zijn bepaalde dingen gebeurd waar je niet voor kunt wegkijken. Het klopt dat het niet echt klikte tussen Ivan en mij, maar zulke dingen gebeuren. Het is een grotemannenwereld."