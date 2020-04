Bayern München neemt gezondheidsmaatregelen bij uitdelen nieuw contract

Alphonso Davies heeft zijn contract bij Bayern München opengebroken, zo maakt de Duitse grootmacht maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De negentienjarige Canadees lag oorspronkelijk nog tot medio 2023 vast bij der Rekordmeister en heeft nu een nieuwe, tot medio 2025 doorlopende verbintenis gesigneerd.

Bayern beloont Davies daarmee voor de razendsnelle ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt. De jongeling werd begin vorig jaar voor tien miljoen euro overgenomen van Vancouver Whitecaps en speelde in eerste instantie als linksbuiten. Vanwege blessures bij ploeggenoten kwam hij dit seizoen echter op de linksback-positie terecht en deze omzetting is een gouden greep gebleken voor Davies.

Het talent kwam in de huidige voetbaljaargang 31 keer in actie namens Bayern en speelde meerdere sterke wedstrijden, waaronder in de Champions League tegen Chelsea (0-3 winst voor de Duitsers). “Alphonso heeft zich enorm goed ontwikkeld en hij heeft deze contractverlenging verdiend met zijn indrukwekkende prestaties”, reageert algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge op de contractverlenging. “We zijn blij dat hij op de lange termijn aan Bayern verbonden is.”

Rummenigge krijgt bijval van technisch directeur Hasan Salihamidzic: “Ik ben opgetogen dat Bayern en Alphonso de handen voor de lange termijn ineen hebben geslagen. Alphonso past met zijn snelheid, enthousiasme en professionele houding perfect in dit team. Hij is op menselijk gebied ook een enorme aanwinst. Het is nu aan ieder van ons om te zorgen dat Alphonso zijn goede prestaties door kan zetten en dat hij de volgende stappen in zijn ontwikkeling zet.”