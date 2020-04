‘Ik kreeg vier condooms en vier tubes vaseline, toen maakte ik me wel zorgen’

Voormalig Barcelona-voorzitter Sandro Rosell werd in mei 2017 in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van witwaspraktijken rondom een sponsorcontract met Nike en televisierechten van wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg. In februari 2019 volgde vrijlating, al bleef Rosell wel onder elektronisch toezicht staan. In april 2019 werd de ex-bestuurder definitief vrijgesproken door de aanklagers in Spanje wegens gebrek aan bewijs. De voormalig preses van Barcelona heeft de beschuldigingen altijd ontkend en kijkt derhalve met gemengde gevoelens terug op de roerige jaren die achter hem liggen.

"Als ik geen voorzitter van Barcelona was geweest, dan was ik ook niet in de gevangenis beland", zegt Rosell in zijn eerste interview na zijn vrijlating tegen Mundo Deportivo. "Dan had ook niemand onderzoek gedaan naar mijn zaken gedaan en was ik niet bespioneerd. Een dergelijke agressieve fiscale vervolging was ook uitgebleven. Ik ondervind daar nog steeds de gevolgen van. De belastingdienst heeft 72 onderzoeken uitgevoerd nadat ik was verkozen tot clubpresident van Barcelona. Voor die tijd was er geen enkel onderzoek naar mijn financiën. Is dat toeval?"

Rosell zal zijn eerste dag in de gevangenis nooit meer vergeten. "Ik weet nog dat ze mij vier condooms en vier tubes met vaseline gaven. Toen maakte ik me wel een beetje zorgen, haha." Om er op serieuze toon aan toe te voegen. "In de gevangenis zijn er twee opties: je gaat van binnen telkens een stukje verder dood of je wordt er juist sterker van." Rosell roemt de hulp die hij kreeg van zijn vrouw Marta. "Zij was echt een pijler onder ons uithoudingsvermogen. Dat geldt tevens voor mijn ouders, broers en vrienden. En vergeet de aanwezigheid van mijn vriend Joan Besolí (voormalig Olympiër uit Andorra, red.) niet. Zonder hem had ik het niet uitgehouden in de gevangenis."

Volgens het parket in Spanje zou vijftien miljoen euro, afkomstig van Braziliaanse televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar verschillende rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op diens rekening in Andorra werd tevens vijf miljoen euro gestort afkomstig van een langlopend contract met Nike. Ook de vrouw van Rosell, een advocaat uit Andorra en drie andere personen moesten zich in hetzelfde onderzoek voor de rechtbank verantwoorden. Ook dit vijftal werd uiteindelijk vrijgesproken. Tegen Rosell werd zes jaar celstraf geëist, maar een definitieve veroordeling bleef uit. Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij medio 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona.

Rosell trad in januari 2014 af als clubpresident vanwege de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013 van Santos naar de Catalaanse grootmacht. Er volgt jaren later eventueel nog een rechtszaak naar corruptie, oplichterij en fiscale fraude van Rosell bij de onderhandelingen omtrent de deal met de Braziliaanse aanvaller, die Barcelona in 2017 inruilde voor Paris Saint-Germain.