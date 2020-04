‘Meedogenloze’ Van Gaal verraste Van Persie: ‘Zo hard, zo direct’

Robin van Persie en Louis van Gaal werkten succesvol met elkaar samen in de tijd dat laatstgenoemde de bondscoach van het Nederlands elftal was. Nadat Van Gaal David Moyes opvolgde als manager van Manchester United, kwam er echter een kink in de kabel. Van Persie kreeg een jaar na de komst van zijn landgenoot namelijk te horen dat hij niet meer in de plannen voorkwam.

“Ik had een gesprek met Louis van Gaal en hij vertelde mij: ‘Oké Robin, onze wegen zullen scheiden. Ik ben de coach, jij bent de speler. Je moet vertrekken, je tijd zit erop’”, blikt Van Persie terug bij de High Performance Podcast. “Ik reageerde: ‘Ja, maar ik heb nog steeds een contract?’ Hij zei: ‘Dat kan me niets schelen.’ Meedogenloos. Ik zag wel iets aankomen, maar had niet verwacht dat het zo meedogenloos zou zijn. Het was ook de manier waarop hij het zei.”

“Er schieten een hoop dingen door je hoofd na zo’n bericht. Ik had nog een contract, mijn familie was gelukkig, het was mijn elfde jaar in Engeland. We vonden het geweldig daar. Wat nu?”, gaat hij verder. “Mijn kinderen gingen naar school, ze hadden hun vriendjes. Dat soort dingen schieten door je hoofd. Hoe reageer je op zoiets? Ik zei: ‘We zullen zien wat er gebeurt. Dit is uw mening, maar ik heb een contract en ik ben gelukkig in Engeland en bij Manchester United. Dus we zullen zien wat er gebeurt.’ Daarna stond ik op, schudde ik zijn hand en vertrok ik.”

Van Persie kreeg echter al snel dat Van Gaal het meende toen hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet mee mocht doen aan een partijspel op de training: “Op weg terug naar huis dacht ik: ‘Oké, dit is moeilijk. Hoe reageer je op zoiets?’ Zo meedogenloos, zo hard, zo direct. Ik moest aan zoveel dingen denken en toen begonnen we aan de voorbereiding. Ik mocht niet mee doen tijdens de elf tegen elf en kreeg een bal met de boodschap dat ik mijn eigen ding moest gaan doen.”

“Je probeert rustig te blijven, maar er gebeuren zoveel dingen tegelijk. Je probeert er als een macho mee om te gaan: ‘Dit raakt mij niet.’ Maar dat deed het wel. Het raakte mij, mijn familie en mijn carrière. Keihard. Ik probeerde er koeltjes mee om te gaan, maar misschien was het een goed idee geweest als ik er met iemand buiten mijn eigen kring over had gesproken. Daar was ik echter te koppig voor. Als ik er nu op terugkijk, zijn er een paar momenten in mijn loopbaan geweest waarop ik dat had moeten doen.” Van Persie koos uiteindelijk eieren voor zijn geld door Manchester United te verlaten voor Fenerbahçe.