Fosu-Mensah: ‘Dat was de eerste keer dat hij me van dichtbij aan het werk zag’

Volgens het lokale Manchester Evening News heeft Manchester United de optie in het contract van Timothy Fosu-Mensah gelicht, waardoor de Nederlandse verdediger tot medio 2021 vastligt op Old Trafford. De 22-jarige rechtsback, die op de slotdag van het seizoen 2016/17 voor het laatst in actie kwam voor Manchester United, wil na verhuurperiodes bij Crystal Palace en Fulham en een zware kruisbandblessure eindelijk zijn waarde bewijzen voor the Red Devils.

"Wie wil er nou niet voor Manchester United spelen?", vraagt Fosu-Mensah zich af in gesprek met The Independent. "Ik ben daarom zeer gebrand om mijn comeback te maken en het uiterste voor het elftal te geven. Mijn hart ligt namelijk bij deze geweldige club. Mijn doel is om uit te groeien tot een vaste waarde. Tevens wil ik heel veel prijzen en onvergetelijke ervaringen verzamelen in mijn tijd bij Manchester United. Ik denk dat iedereen die hier speelt daarover droomt."

Fosu-Mensah moest vanwege de zware kruisbandkwetsuur acht maanden revalideren. De vleugelverdediger kwam inmiddels al tweemaal uit voor het Onder-23-elftal, al blijft een rentree in de hoofdmacht het ultieme doel. De coronacrisis zorgt echter voor vertraging. "Ik had een zeer goed gevoel over mijn terugkeer in het elftal. Uiteindelijk neemt de manager de beslissingen, maar ik had desondanks vertrouwen in het maken van speelminuten", aldus de voormalig Ajacied, die Manchester United echt als ‘zijn’ club ziet. "Ik kwam hier in 2014 en het is nu 2020, dat is zes jaar. Ik kreeg hier de kans om profvoetballer te worden en debuteerde hier in het betaald voetbal. Bij deze club heb ik een hele ontwikkeling doorgemaakt."

De rechtsback heeft een goed gevoel over de manier van werken van manager Ole Gunnar Solskjaer. "Naar mij toe is hij steeds positief geweest. In december stond ik pas weer op het trainingsveld met de spelers van het eerste elftal. Dat was ook de eerste keer dat hij me van dichtbij aan het werk zag. De samenwerking is tot nu toe erg positief geweest. Solskjaer weet dat ik hard werk en moedigt mij dan ook steeds aan. Ik voel dan ook dat hij vertrouwen in mij heeft", zo besluit Fosu-Mensah.