‘Ik stond op het punt om naar Egypte te gaan, totdat Barcelona mij belde’

Barcelona is ondanks de coronacrisis volop bezig met de invulling van de selectie voor komend seizoen. In de Spaanse media zijn Neymar en Lautaro Martínez al genoemd als mogelijke aanwinsten van het elftal van trainer Quique Setién. De in januari aangestelde oefenmeester is gecharmeerd van Martínez, maar kan niet met zekerheid zeggen dat de aanvaller van Internazionale deze zomer wordt gepresenteerd in het Camp Nou. De Argentijnse spits kwam voor de uitbraak van het coronavirus tot 16 doelpunten in 31 wedstrijden.

"We praten over mogelijke transfers, maar deze coronapandemie gaat waarschijnlijk van grote invloed zijn", zo stelt Setién in een onderhoud met Onda Cero. "Voor veel clubs is de situatie op economisch gebied behoorlijk gecompliceerd geworden. Over Martínez ben ik dan ook niet pessimistisch of optimistisch. Ik hou absoluut van geweldige voetballers, maar ik maak me verder geen illusies." Martínez, wiens contract bij Inter doorloopt tot medio 2023, zou een ontsnappingsclausule hebben van 111 miljoen euro. Er is in de Italiaanse media echter al gesuggereerd dat de bepaling alleen geldig is in de eerste twee weken van juli.

Setién zou graag willen dat het seizoen in LaLiga op een ordentelijke manier wordt afgemaakt, ondanks de aanhoudende coronacrisis die in Spanje al voor ruim 20.000 doden heeft gezorgd. "We willen allemaal dat het seizoen tot een goed einde wordt gebracht, zelfs als dat achter gesloten deuren is", aldus de trainer van Barcelona. "Maar ik zou wel graag eerst de garantie willen hebben dat we zonder problemen kunnen voetballen. Daarom zie ik het ook niet erg positief in. In de tussentijd blijf ik dan ook liever thuis."

Setién werd in januari aangesteld bij Barcelona als de opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde. De 61-jarige coach had echter ook een ander avontuur kunnen aangaan. "Ik stond op het punt om in Egypte te gaan trainen, totdat Barcelona mij enkele dagen voor vertrek belde", zo vertelt hij aan El Larguero. Twijfels waren er desondanks geen moment bij Setién. "Ik zou Barcelona zelfs voor niets willen coachen. Wellicht is dat wat sterk uitgedrukt, maar in bijna alle gevallen had ik voor Barcelona gekozen."

Volgens voormalig Pyramids FC-eigenaar Turki Al-Sheikh had Setién al een contract getekend bij de niet nadere genoemde club uit Egypte. "Setién zou binnen drie dagen aan de slag gaan in Egypte, maar toen kwam het aanbod binnen van Barcelona. Ik zei gelijk tegen hem dat hij die aanbieding niet kon weigeren. Zo zit het verhaal in elkaar en ik ga de naam van de betreffende Egyptische club niet noemen", aldus Al-Sheikh in een bericht op de sociale media.