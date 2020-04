Van Ginkel: ‘Ze kunnen ook denken: ‘Laten we hem vooral houden’’

De voetbalwereld is door de uitbraak van het coronavirus stil komen te staan en doordat mensen afstand van elkaar moeten houden, kan er ook niet getraind worden. Voor Marco van Ginkel komen deze maatregelen op een bijzonder vervelend moment, aangezien hij na een lange periode van revalideren net weer de groepstraining zou gaan hervatten. De middenvelder van Chelsea moet zichzelf daardoor op individuele basis zo fit mogelijk zien te houden.

“Het idee was om aan te sluiten bij de jonkies of de Onder-18. Daar keek ik eerlijk gezegd wel naar uit. Je mist dat groepsproces, de partijtjes, alles”, vertelt hij in gesprek met Voetbal International. Van Ginkel is na een lange periode van klachten aan zijn knie inmiddels weer pijnvrij: “De fysieke belasting gaat wel goed, maar op het veld staan met teamgenoten is toch anders. Dat zou ik graag snel weer willen trainen. Maar ik zal nog even moeten wachten.”

Bovenop deze situatie komt voor Van Ginkel de onzekerheid over zijn toekomst. De 27-jarige middenvelder ligt officieel nog maar tot aankomende zomer vast bij zijn werkgever Chelsea, al hebben the Blues wel de optie om de samenwerking met nog een jaar te verlengen: “Ik heb geen idee wat er staat te gebeuren. Chelsea moet volgende maand laten weten wat het van plan is. Ik zal ze over een paar weken maar eens bellen”, lacht hij.

“Nee, even serieus: ik weet het niet. Door de huidige crisis kan het zomaar zijn dat er in de voetballerij veel verandert wat betreft contracten en salarissen. Het zijn voor veel mensen onzekere tijden. We wachten het maar gewoon af.” PSV, de club die hem in het verleden tot drie keer toe van Chelsea huurde, liet onlangs al eens weten de ontwikkelingen rondom Van Ginkel op de voet te volgen. Zelf sluit hij een langer verblijf op Stamford Bridge echter ook niet uit: “Ze kunnen ook denken: ‘We hebben ontzettend veel in die jongen geïnvesteerd en nu is hij eindelijk fit. Laten we hem vooral houden.’”