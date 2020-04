‘Ik snap het nog steeds niet, Neymar liet zich gewoon vallen’

Borussia Dortmund speelde vlak voordat de voetbalwereld stil kwam te liggen door toedoen van de coronacrisis nog tegen Paris Saint-Germain in de Champions League en die wedstrijd kende geen positieve afloop voor die Borussen. Na een 2-1 zege in eigen huis waren de Fransen met 2-0 te sterk in Parijs, waardoor PSG doorgaat naar de kwartfinale van het miljardenbal.

Emre Can haalde het einde van dat duel niet aangezien hij een rode kaart voorgehouden kreeg na een akkefietje met Neymar. De Duits international is het hier nog altijd niet mee eens: “Ik snap nog steeds niet waarom. Het was gewoon geen rode kaart”, vertelt hij in gesprek met BILD. “Iedereen die iets weet van voetbal weet, weet ook hoe vaak dit soort dingen gebeuren.”

Een en al liefde van Neymar voor de bal

“Neymar liet zich gewoon vallen. Als dat een rode kaart is, kunnen we elke wedstrijd vijftien schorsingen uitdelen.” Hoewel Dortmund winst van de Champions League kan vergeten, gelooft Can nog wel in de landstitel. Koploper Bayern München heeft momenteel een voorsprong van vier punten: “Het wordt moeilijk, maar we moeten nog tegen Bayern en RB Leipzig (de nummer drie op een punt achter Dortmund, red.).”

“Er staan dus nog wedstrijden tegen onze directe concurrenten op het programma. Die moeten we winnen en dat we ze zonder publiek moeten spelen, mag geen excuus zijn”, gaat hij verder. Can speelt sinds januari bij BVB, nadat hij een teleurstellende eerste seizoenshelft doormaakte bij Juventus.

“Vorig seizoen was ik een belangrijk onderdeel van het elftal. We verdienden het om kampioen te worden en speelden ook goede wedstrijden in de Champions League. De nieuwe trainer (Maurizio Sarri, red.) gaf me vervolgens geen eerlijke kans, maar ik heb het verder geweldig naar mijn zin gehad in Turijn”, sluit hij af.