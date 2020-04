Ex-prof Yordi Teijsse (27) in ziekenhuis na ernstig ongeval

Yordi Teijsse ligt in het ziekenhuis na een ernstig ongeluk, zo meldt zijn club AFC uit Amsterdam maandag. De 27-jarige aanvaller is zondagmiddag per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Volgens de Amsterdamse tweededivisionist zal hij de komende periode in het ziekenhuis worden verzorgd.

'De Technische Commissie van AFC moet u helaas informeren over een ernstig ongeval van AFC-1 speler Yordi Teijsse. Uit respect voor de privacy van familie en vrienden, kunnen wij u op dit moment niet diepgaand informeren', zo valt er te lezen op de clubsite. Het is niet bekend hoe Teijsse gewond is geraakt en wat zijn verwondingen zijn.

Teijsse, tweelingbroer van AFC-middenvelder Kenny Teijsse, was eerder actief voor DWS, RKSV Pancratius, Almere City FC, Quick Boys en Ter Leede. Hij speelde ook voor Wuppertaler SV uit Duitsland en Dundee FC uit Schotland. 'Wij wensen Yordi en zijn familie veel sterkte toe en hopen Yordi in goede gezondheid weer binnen de lijnen te mogen bewonderen', aldus AFC.