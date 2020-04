‘Ondanks mijn vriendschap met Cristiano zou ik altijd voor Messi kiezen’

Wayne Rooney is diep onder de indruk van de prestaties van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. De aanvallers van respectievelijk Juventus en Barcelona rijgen de individuele prijzen aaneen, terwijl de vedettes ook met hun clubs veel titels hebben gepakt. In de eeuwige discussie welke van de twee beter is, heeft Rooney na lang wikken en wegen een duidelijke mening: Messi.

"Ronaldo was in het begin niet zo geobsedeerd door doelpunten, je kon wel zien dat hij de beste in de wereld wou worden", schrijft de spits van Derby County over de Portugees in zijn tijd bij Manchester United in de Sunday Times. "Hij trainde als een beest en begon daarna te scoren. Hij en Messi zijn wellicht de beste voetballers die ooit op aarde hebben rondgelopen."

"Ik verwacht niet dat hun statistieken ooit geëvenaard worden", vervolgt de routinier, die uiteindelijk Messi zou kiezen als hem zou worden gevraagd wie er beter is. "Ondanks mijn vriendschap met Cristiano zou ik altijd voor Messi kiezen. Ik kan me niet herinneren dat Messi heeft gescoord door de bal zo hard mogelijk te raken. Hij rolt ze er eerder in en doet het makkelijk overkomen."

“Cristiano is genadeloos in de zestien meter, een killer. Maar Messi, die martelt je eerst nog voordat hij je doodt. Hij heeft nog net iets meer plezier in zijn spel", aldus Rooney, die met 253 goals topscorer aller tijden is van United. De Engelsman ziet niemand dat record snel breken. "Simpelweg omdat weinig spelers nog lang bij dezelfde club blijven. Mochten Ronaldo of Messi hun loopbaan beëindigen op Old Trafford, dan kan het wel. Zij zouden dat record in drie of vier jaar verbreken", stelt Rooney met een kwinkslag.