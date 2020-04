Keuken Kampioen Divisie organiseert Esports Fan Tournament

De Keuken Kampioen Divisie organiseert in samenwerking met Gamers First het Keuken Kampioen Divisie Esports Fan Tournament, featuring Rocket League. Het is een eendaags en tevens online gespeeld toernooi voor alle fans van de Keuken Kampioen Divisie én spelers van de game Rocket League.

Het online toernooi vindt plaats op zaterdag 16 mei aanstaande en begint om 12.00 uur. Het hele event wordt vanuit de H20 Esports Arena live uitgezonden op het YouTube-kanaal van de Keuken Kampioen Divisie én het Twitch-kanaal van Inside Esports. De deelnemende teams strijden namens één van de zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs om de felbegeerde titel.

Teams kunnen zich vanaf vandaag (maandag 20 april 2020) via keukenkampioendivisie.nl/esports inschrijven voor het toernooi. De teams bestaan uit minimaal drie spelers, waarbij wisselspelers zijn toegestaan. Het toernooi bestaat uit een poulefase én een knock-outfase, waarbij er uiteindelijk twee teams in de finale zullen uitmaken wie zich de allereerste kampioen van het Keuken Kampioen Divisie Esports Fan Tournament mag noemen.

Wat is Rocket League?

Rocket League is een spel dat zich afspeelt in een virtueel voetbalstadion. In tegenstelling tot het voetbal dat we kennen, staan er bij Rocket League auto’s op het veld die tegen elkaar strijden met als doel om zoveel mogelijk doelpunten te maken. De twee teams die tegen elkaar spelen worden elk vertegenwoordigd door drie auto’s (met optionele wissels). Rocket League is een multiplatform spel, wat betekent dat het spel te spelen is voor gebruikers van de PC, Xbox One, PlayStation én Nintendo Switch.

Met de lancering van het Keuken Kampioen Divisie Esports Fan Tournament is het de eerste keer dat de Keuken Kampioen Divisie in Esports stapt. De huidige voetballoze periode wordt aangegrepen om middels een fan toernooi de fans de gelegenheid te geven om, vanuit huis, de eer van één van de zestien Keuken Kampioen Divisie-clubs te verdedigen en te strijden om de allereerste titel van het Keuken Kampioen Divisie Esports Fan Tournament.

Praktische informatie:

Datum: Zaterdag 16 mei 2020 vanaf 12.00 uur

Teams: Maximaal 3 spelers (wissels toegestaan)

Inschrijven via: https://keukenkampioendivisie.nl/esports/ (inschrijven kan tot en met maandag 11 mei 2020)

Uitzendingen via: YouTube & Twitch

De uitzendingen worden opgenomen vanuit de H20 Esports Arena in Purmerend.