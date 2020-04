El Ahmadi lacht om complottheorie Ajax: ‘Haha, nee echt niet’

FC Twente werd in 2010 landskampioen na een spannende strijd met Ajax. De Tukkers grepen de titel onder meer na een 2-0 winst tegen Feyenoord in de voorlaatste speelronde, een wedstrijd die erg voorspoedig verliep voor de thuisploeg. Enkelen in Amsterdam vonden dat de Rotterdammers de wedstrijd tegen FC Twente lieten lopen, maar Karim El Ahmadi, destijds speler van Feyenoord, ontkent dit stellig in gesprek met TC Tubantia.

"Het gaat te ver om te stellen dat Twente kampioen wordt gemaakt door Feyenoord als ze over twee weken de schaal krijgen, maar het is belachelijk wat er is gebeurd", zo liet onder anderen voormalig Ajax-verdediger Jan Vertonghen destijds weten. "Het gevoel leeft dat we zijn geflikt. Een woord dat ze gebruiken in het wielrennen, inderdaad. Ook een sport van onderlinge afspraken. Ik vind dat wij gezien ons spel recht hebben op de titel."

El Ahmadi ontkent dat Feyenoord de wedstrijd tegen FC Twente bewust liet lopen om Ajax een hak te zetten. "Haha, nee echt niet. Hierbij verklaar ik voor eens en altijd: wij hebben toen de wedstrijd echt niet bewust laten lopen. Elke voetballer die op een veld staat wil goed spelen", zegt de 35-jarige middenvelder, tegenwoordig actief bij Al-Ittihad, in gesprek met de regionale krant.

"Wij zijn ook nog eens profs, die voor een premie voetballen. Het was alleen geen gewone competitiewedstrijd, dat moet ik wel toegeven. Zeker niet voor mij als Enschedese jongen en als speler die bij FC Twente is opgegroeid." El Ahmadi erkent dat de bekerfinale die Feyenoord een week later zou spelen tegen Ajax wel invloed had op de wedstrijd tegen FC Twente.

"Je staat op het veld, en je doet je best, maar de focus is anders. Op de één of andere manier zit er een rem op, omdat je bijvoorbeeld een week voor de finale niet geblesseerd wilt raken", aldus de routinier, die nog weet dat een dag voor de wedstrijd zelfs een paar honderd fans het trainingsveld opkwamen met de eis dat Feyenoord zou verliezen van FC Twente.

"Kun je je het voorstellen? Hopen dat je eigen club verliest? Bij de goals van Twente juichte ook het gehele uitvak. Dit was de meest vreemde wedstrijd die ik ooit heb gespeeld. In de aanloop naar de wedstrijd kreeg ik talloze berichtjes om zondag niet mijn best te doen. De meeste kwamen niet eens vanuit Twente, maar van verstokte Feyenoorders", aldus El Ahmadi.