Ibrahimovic door het lint: ‘Ik heb driehonderd miljoen en een eiland!'

Zlatan Ibrahimovic speelde twee seizoenen voor LA Galaxy en heeft in die periode een grote indruk achtergelaten in de Major League Soccer. Ex-ploeggenoot João Pedro vertelt in een interview met Record dat de Zweedse spits de man was om wie het draaide bij de MLS-club. Ibrahimovic blies daarbij volgens de Portugese middenvelder vaak hoog van de toren.

De ex-spits van onder meer Ajax, Barcelona, Paris Saint-Germain en Manchester United maakte in 2018 de overstap naar de MLS. Met 52 doelpunten in 56 wedstrijden zette hij zichzelf op de kaart in de Verenigde Staten. João Pedro vertelt dat het niet altijd even makkelijk was om de kleedkamer met Ibrahimovic te delen. Hij maakte meerdere incidenten mee waarbij de routinier zijn ploeggenoten de waarheid vertelde, zo ook na een pijnlijke nederlaag tegen Houston Dynamo.

“We kwamen 1-0 voor, zij kwamen terug en toen werd het 2-2. We verloren met 3-2 door een laten tegentreffer en na de wedstrijd gaf hij ons een uitbrander", aldus de 27-jarige middenvelder. "Hij zei: ‘Wie is gekomen voor het strand en een wandeling door Hollywood, kan me dat maar beter nu vertellen. Ik heb driehonderd miljoen op de bank en een eiland, ik heb dit allemaal niet nodig. De eerste persoon die zijn mond open doet, maak ik af. Die maak ik écht af!’”

Ibrahimovic liet zich volgens João Pedro ook op de training gelden. Volgens de Portugees, die LA Galaxy in januari inruilde voor het Portugese Tondela, wilde Ibrahimovic altijd in het middelpunt van de belangstelling staan. “We stonden op het punt om een partij te spelen, elf tegen elf, toen iemand vroeg wie de aftrap mocht nemen. Onze assistent-trainer zei: ‘João Pedro, want het is zijn verjaardag.’ Daar reageerde Ibrahimovic op: ‘Iedere dag is het mijn verjaardag. Geef mij de bal.’”