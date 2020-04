‘Real Madrid haalt bezem door selectie: zestal moet 121 miljoen euro opbrengen’

Real Madrid heeft grootse plannen voor de komende transferperiode, maar zal eerst spelers moeten verkopen voordat het zelf de markt op kan op jacht naar aankopen. Volgens AS staan zes spelers op de nominatie om het Santiago Bernabéu te verlaten. De coronacrisis zal naar verwachting van grote invloed zijn op de marktwaarde van spelers, waardoor de Spaanse grootmacht op lagere transfersommen kan rekenen dan voorheen.

Hoewel Gareth Bale zijn contract wil uitdienen, zal Real Madrid hem opnieuw proberen te slijten. Behalve de buitenspeler staat ook James Rodríguez op de nominatie om te vertrekken. De Colombiaan speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Bayern München en vervult deze jaargang slechts een bijrol in de selectie van trainer Zinédine Zidane. Lucas Vázquez, Mariano Díaz, Álvaro Odriozola en Nacho Fernández zijn de andere spelers die in de etalage worden geplaatst.

De dertigjarige Nacho speelt zijn gehele loopbaan al bij Real Madrid, maar kwam dit seizoen pas tot 641 speelminuten in alle competities. Naar verluidt zijn beide partijen het eens dat een vertrek de beste oplossing is. De Koninklijke wil de komende transferperiode een nieuwe centrumverdediger aantrekken en de pijlen zouden vol gericht zijn op Dayot Upamecano. De verdediger van RB Leipzig staat volgens AS bovenaan het wensenlijstje van Zidane.

Volgens Transfermarkt is de totale waarde van de complete Real Madrid-selectie als gevolg van de pandemie gedaald met 191,5 miljoen euro. De verkoop van de zes spelers zou ongeveer 121 miljoen euro moeten opbrengen. Bale en James zouden nog 32 miljoen euro waard zijn, Vázquez en Odriozola 16 miljoen, Díaz 13 miljoen en Nacho 12 miljoen. Met het vertrek van het zestal zou de club bovendien op jaarbasis een bedrag van 75 miljoen euro aan salarissen kunnen schrappen.