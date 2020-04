‘Kuyt vertelde hem dat de transfer simpelweg onbespreekbaar was’

Steven Berghuis leek Feyenoord na dit seizoen te verlaten, maar een transfer is nu niet meer vanzelfsprekend, claimt het Algemeen Dagblad. De 28-jarige aanvaller staat open voor een nieuw avontuur, maar door de coronacrisis is het afwachten of de buitenspeler daadwerkelijk Feyenoord gaat verlaten. Dick Advocaat wil in ieder geval graag blijven, zo meldt de krant.

Berghuis werd vorig jaar zomer hevig gelinkt aan PSV, maar sprak zelf niet over een eventuele transfer naar de competitiegenoot. 'Dirk Kuyt, die zich in de eerste maanden onder het bewind van trainer Jaap Stam nadrukkelijk bemoeide met het beleid van de club, vertelde Berghuis dat een vertrek naar Eindhoven simpelweg onbespreekbaar zou zijn', zo meldt het Algemeen Dagblad.

Eredivisie-aanvoerders: 'Nu klappen wij voor jullie'

'De aanvaller was er zelf eigenlijk ook wel klaar mee en Mark van Bommel, toen nog trainer van PSV, kreeg van het kamp Berghuis het signaal dat de international van zijn wensenlijstje weggestreept kon worden', vervolgt de krant. Feyenoord regelde een contractverlenging, waarbij de club aan Berghuis vertelde dat er medio 2020, 'bij een fatsoenlijk bod', zeker te praten viel over een transfer.

Naar verluidt is er bij Feyenoord 'alleen echte interesse voor Berghuis', al komen er steeds meer clubs die ook Orkun Kökçü en Marcos Senesi op het lijstje zetten. 'Berghuis is kritisch als het over zijn toekomst gaat. Het land moet hem aanstaan, de club moet hem aanspreken, de speelstijl is een belangrijke factor en de trainer moet laten blijken dat hij écht met Berghuis aan de slag wil.'

Advocaat wil graag in De Kuip actief blijven, zo klinkt het. Met directeur Frank Arnesen praat hij al geregeld over het Feyenoord voor volgend seizoen, waarbij de coach hoopt dat Berghuis nog een jaar bij Feyenoord op de flank speelt. 'En als er aan een nieuw elftal moet worden gebouwd, moet Feyenoord eigenlijk voor een andere trainer kiezen. In dat opzicht is de toekomst van Berghuis dus cruciaal. Cruciaal voor Advocaat en cruciaal voor de ambities van de club.'