‘Arsenal trok zich terug uit onderhandelingen met Kanté door zaakwaarnemers'

Als manager van Arsenal greep Arsène Wenger naast de komst van grote spelers en aan de lange lijst kan nu ook N’Golo Kanté worden toegevoegd. The Athletic meldt dat the Gunners in 2016 dicht bij de komst van de Franse middenvelder waren. Door inmenging van zaakwaarnemers besloot Arsenal zich terug te trekken en werden de pijlen gericht op Granit Xhaka.

Kanté maakte in het seizoen 2015/16 grote indruk als speler van Leicester City, de club die dat jaar op verrassende wijze kampioen van de Premier League werd. De controlerende middenvelder had de clubs voor het uitkiezen en koos uiteindelijk voor een transfer naar Chelsea, dat ongeveer 35 miljoen euro aan the Foxes betaalde. Met zijn huidige club won hij de Premier League, de FA Cup en Europa League. Het had anders kunnen lopen, want volgens The Athletic was Arsenal in de race om zijn handtekening. Door onenigheid met tussenpersonen ging een overstap naar het Emirates Stadium niet door. Arsenal zou zich namelijk hebben teruggetrokken uit de deal omdat de club geen excessieve bedragen wilde betalen voor de diensten van betrokken zaakwaarnemers.

Er ging een streep door de naam van Kanté, waarna Xhaka het nieuwe transferdoelwit werd. Laatstgenoemde kwam uiteindelijk voor een bedrag van ongeveer 45 miljoen euro over van Borussia Mönchengladbach. “Zodra het een beetje extreem werd, hadden we de neiging om ons terug te trekken”, vertelt Dick Law, die zich namens Arsenal bezighield met de onderhandelingen. Een rapport in handen van Football Leaks toont aan dat de twee zaakwaarnemers die betrokken waren bij de transfer van Kanté in totaal twaalf miljoen euro hebben overgehouden aan de deal. Eerder was Wenger al dicht bij de komst van spelers als Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic, Gareth Bale en Luis Suárez, maar kozen zij om uiteenlopende redenen voor andere clubs.