Hugo Borst verwacht dat de Eredivisie dit seizoen definitief wordt stopgezet. Door de coronacrisis zijn bijna alle Europese competities opgeschort en de journalist verwacht dat er ook in de komende maanden geen bal gaat rollen, in ieder geval niet in Nederland. "Daar heeft iedereen begrip voor, zelfs de machtsmannetjes bij de UEFA. Maar dan begint hier het gedonder", meent Borst.

De columnist vraagt maandagochtend zich in het Algemeen Dagblad namelijk af wie er volgend jaar in de Champions League gaat spelen als de competitie nu wordt stopgezet. "En welke club gaat er in welke voorronde de Europa League in? Wie degradeert er naar de Eerste Divisie? Of gaan we polderen en bestaat de Eredivisie volgend seizoen uit twintig clubs?"

Borst somt veel vragen op waar momenteel moeilijk antwoorden op geformuleerd kunnen worden, terwijl hij ook op de transfermarkt problemen ziet. "Ajax schijnt interesse te hebben in de Brit Matthew Longstaff (van Newcastle United, red.). Die transfer moet doorgaan vanwege 's mans naam, Longstaff. Maar hoeveel betaal je zo'n speler als je niet weet hoe hoog je begroting wordt?"

"Feyenoord schijnt een oogje te hebben op Bryan Linssen. Eindelijk, die jongen past zo in De Kuip. Maar hoeveel betaal je hem als je niet weet hoe hoog je begroting wordt? Wat doe je met voetballers van wie het contract doorloopt in tijden van corona? Een mes op de keel? Justin Kluivert en zijn collega's spelen de komende vier maanden voor niks. Het alternatief was het faillissement van AS Roma."

Borst hoopt dat het voetbal snel terugkeert als dit mogelijk wordt geacht door de autoriteiten. De journalist wijst naar wetenschappers Fik Meijer en Jan Derksen, die beiden onlangs aangaven dat men competitie wil zien. "We hebben winnaars en helden nodig, beweren de grijze eminenties na bestudering van de geschiedenis en het menselijk brein. We snakken naar vermaak en competitie. Het is geen behoefte maar een noodzaak", besluit Borst zijn relaas.