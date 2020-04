Slecht nieuws in Amsterdam: ‘Ik vrees dat het toch de realiteit is’

Ajax werkt samen met de directie van de Johan Cruijff ArenA aan een plan om in een anderhalve-meter-maatschappij toch wedstrijden met publiek te kunnen organiseren. "Maar die puzzel is niet makkelijk. Sterker nog, eigenlijk denk ik dat die knoop niet is te ontwarren", zegt ArenA-directeur Henk Markerink in gesprek met De Telegraaf, die het stadion coronaproof wil maken.

Vijf jaar geleden had de ArenA een creatief team geformeerd om 'leuke evenementen' te bedenken en te innoveren en dat team wordt nu ingezet om een oplossing te bedenken voor de huidige en mogelijke aanstaande situaties. "In de vakken is wel rekening te houden met die, zoals premier Rutte het noemde, nieuwe realiteit. Fans, veel minder dan normaal natuurlijk, kunnen met anderhalve meter tussenruimte naast, voor en achter zich plaatsnemen."

Stay Strong, Ajax fans!

Markerink ziet echter ook veel problemen. "Wat als iemand midden in de rij naar het toilet moet? Dan zal hij mensen willen passeren en dat is niet de bedoeling. Het betreden en verlaten van het stadion, het toiletbezoek én de horecapunten zullen social distancing vrijwel onmogelijk maken", aldus de directeur, die zich tevens afvraagt of mensen zich aan de regels gaan houden én of men de emoties in toom kan houden.

"Wat gebeurt er na een doelpunt van Ajax? Een tegentreffer? Of een discutabele beslissing van de scheidsrechter?", aldus de stadiondirecteur, die zodoende slecht nieuws brengt voor de fans van Ajax. Uit onderzoek van het Supporterscollectief Nederland blijkt daarbij dat zeventig procent van de supporters voetbal in lege stadions niet ziet zitten. "Maar ik vrees dat het voorlopig toch de realiteit is."

Markerink benadrukt overigens dat de ArenA financieel gezond is en in deze coronacrisis wel wat vlees op de botten heeft. "Al moet dit natuurlijk geen jaren duren. Veel van onze kosten zijn evenement-gerelateerd, maar een aantal vaste kosten loopt door. De investeringen in het stadion zijn voor even stopgezet", besluit de directeur van de ArenA.