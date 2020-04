‘Salarisverdubbeling leidt Dries Mertens naar verrassende bestemming’

Dries Mertens heeft een aflopend contract bij Napoli en is derhalve een gewilde speler op de zomerse transfermarkt. Geluiden over een nieuw contract in Napels zijn tot dusver uitgebleven, waardoor het goed mogelijk is dat hij na dit seizoen transfervrij vertrekt. Mertens werd reeds gelinkt aan een groot aantal clubs, maar het lijkt AS Monaco te zijn dat de ex-speler van onder meer FC Utrecht en PSV in gaat lijven.

Volgens La Gazzetta dello Sport heeft Napoli nog een poging gewaagd om Mertens langer aan de club te binden. De Belg ging volgens de Italiaanse sportkrant niet akkoord met het voorstel, waardoor hij met een transfervrije status op zoek kan naar een nieuwe club. De 32-jarige aanvaller werd in de wandelgangen in verband gebracht met clubs als Chelsea, Manchester United, Atlético Madrid en Internazionale, maar lijkt op weg naar de Ligue 1.

Volgens Onze is Monaco, de huidige nummer negen van de Franse competitie, bereid om ver te gaan voor Mertens. De aanvaller, dit seizoen goed voor 12 doelpunten en 6 assists voor Napoli, kan in de Ligue 1 een meerjarig contract tekenen tegen een salaris van 8 miljoen euro per jaar. Dat bedrag is het dubbele van zijn huidige jaarlijkse inkomen bij Napoli.

Mertens draagt sinds 2013 het shirt van Napoli, dat hem destijds voor een bedrag van negen miljoen euro overnam van PSV. Hij is in Italië uitgegroeid tot een vaste waarde en scoorde aan de lopende band. Voordat de voetbalwereld kwam stil te liggen door de uitbraak van het coronavirus, tekende Mertens in de Champions League tegen Barcelona voor zijn 121ste doelpunt voor Napoli. Hiermee is hij gedeeld topscorer aller tijden, want ook Mark Hamsík bereikte dat aantal.