Driessen voorziet serieuze clash tussen Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie

Tussen de clubs in de Eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie bestaat volgens Valentijn Driessen de nodige spanning. In zijn column voor De Telegraaf schrijft Driessen zondagavond dat de Eredivisie, 'met Ajax, AZ, Feyenoord en PSV voorop', een voorkeur heeft voor een scenario waarin volgend seizoen met twintig clubs wordt gespeeld, indien de huidige jaargang niet kan worden afgemaakt. Dat zou voor de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie echter een grote financiële klap betekenen. Driessen spreekt in zijn column van een 'clash' tussen de competities.

Het is vooralsnog de vraag wat er gaat gebeuren met het restant van het seizoen. De KNVB hoopt de kalender nog te kunnen voltooien, maar moet ook rekening houden met een scenario waarin dat niet kan. Een mogelijkheid is dan om RKC Waalwijk en ADO Den Haag zich te laten handhaven, ondanks dat ze op degradatieplekken staan; SC Cambuur en De Graafschap zouden daarentegen wel promoveren, omdat ze de eerste twee plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie innemen.

De Eredivisionisten zien zo'n uitkomst wel zitten. De Keuken Kampioen Divisie vindt promotie voor SC Cambuur en De Graafschap prima, schrijft Driessen, maar dan moeten RKC en ADO wel degraderen. "Het tweede profniveau is vanwege financiële compensatie met frisse tegenzin akkoord gegaan met in hun ogen vier onaantrekkelijke Jong-teams (Ajax, AZ, PSV, FC Utrecht) en heeft de 38 speelronden hard nodig voor recettes en horeca-inkomsten", schrijft de chef voetbal van De Telegraaf.

In het voorgestelde scenario zouden er slechts veertien zelfstandige clubs overblijven in de Keuken Kampioen Divisie en worden vier lucratieve speelronden ingeleverd. Dat vindt men 'onacceptabel' op het tweede niveau, aldus Driessen. "Zeker zolang de Eredivisie niet met een financiële vergoeding over de brug komt. Alleen moet de Eredivisie iedere euro tweemaal omdraaien, want anders vallen clubs om. De Keuken Kampioen Divisie herinnert de Eredivisie en zeker de top vier nu fijntjes aan de veranderagenda. Daarin moest de Eredivisie inkrimpen van achttien naar maximaal zestien clubs en nu nemen ze een optie op twintig clubs."