Moreno blikt terug op ‘derby’ tegen Ajax: ‘Je haat het om tegen hem te spelen’

Dat Luis Suárez zich heeft ontwikkeld tot een spits van internationale allure, verbaast Héctor Moreno niets. Tussen 2008 en 2011 stond Moreno onder contract bij AZ, terwijl Suárez destijds voor Ajax speelde. Zodoende stonden de verdediger en de aanvaller meermaals tegenover elkaar en Moreno kan zich die onderlinge duels nog goed voor de geest halen.

In gesprek met ESPN wordt de Mexicaan, die tegenwoordig voor Al-Gharafa in Qatar speelt, gevraagd of hij destijds al besefte hoe goed Suárez was. "Dat kon je meteen zien aan de manier waarop hij speelde en hoe hij zich gedroeg", antwoordt Moreno. "Hij was bij Ajax al een ster." Hij bestempelt de wedstrijden tussen provinciegenoten AZ en Ajax als 'een soort derby'. "Niet eens voor hen, maar als je een klein team bent, heb je meer derby’s", lacht hij. "Het waren grote wedstrijden."

Moreno erkent dat Ajax doorgaans de betere ploeg was in de onderlinge wedstrijden. Zelf had hij zijn handen vol aan Suárez, die in totaal driemaal scoorde voor Ajax in vijf wedstrijden tegen AZ in de Eredivisie. "De duels die wij hadden waren goede uitdagingen voor ons allebei. We schopten elkaar vaak en het was mijn taak om hem af te stoppen. Hij is een speler van wie je het haat om ertegen spelen, maar die je graag in je team zou willen hebben."

Met name het doorzettingsvermogen en de onverzettelijkheid van de huidige spits van Barcelona is Moreno bijgebleven, vertelt hij. "Je weet dat hij geen enkele bal zomaar weggeeft. Hij zal altijd voor iedere bal vechten. Hij probeert altijd contact te maken en je te irriteren, niet op een slechte manier. Hij is een vechter. Hij stormt op je af met de bal aan zijn voeten, en hij is fantastisch als hij de bal heeft. Je kunt hem schoppen of vasthouden, maar het maakt hem niet uit", concludeert de international, die tussen 2015 en 2017 ook voor PSV speelde.