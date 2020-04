Bijzonder pijnlijke transfer naar Juventus lijkt in stroomversnelling te komen

Juventus heeft een grote stap gezet richting de komst van Federico Chiesa na dit seizoen. Volgens La Stampa is de regerend kampioen van Italië tot overeenstemming gekomen met de vader van Chiesa over een contract voor zijn zoon ter waarde van vijf miljoen euro per seizoen. De buitenspeler van Fiorentina laat zich zakelijk bijstaan door zijn vader, oud-voetballer Enrico Chiesa, en die heeft zijn jawoord inmiddels gegeven aan Juventus.

Chiesa ligt tot de zomer van 2022 vast in Florence, maar wordt al geruime tijd in verband gebracht met Juventus. Dat een mogelijke transfer nu in een stroomversnelling terecht is gekomen, is voor Fiorentina een schop tegen het zere been. De huidige nummer dertien van de Serie A wil in navolging van Roberto Baggio en Federico Bernardeschi niet wéér een sleutelspeler naar Juventus laten gaan en ziet Chiesa liever naar een andere club vertrekken, zo klinkt het. De hoop is gevestigd op Manchester United en Internazionale. In het geruchtencircuit valt met name de naam van Manchester United weleens in combinatie met die van Chiesa.

Het standpunt van Fiorentina heeft Juventus er desondanks niet van kunnen weerhouden om contact te zoeken met Enrico Chiesa, voormalig international van Italië, om een transfer van zijn zoon te bespreken. La Vecchia Signora is onder de indruk van het seizoen dat Chiesa doormaakt, met 7 goals en 5 assists in 26 duels, en werkt al enige tijd aan zijn komst. Achter de schermen is een akkoord bereikt over een meerjarig contract en een jaarloon van vijf miljoen euro. Eigenaar Rocco Commisso staat open voor een vertrek van Chiesa en vraagt naar verluidt zestig miljoen euro. Hij hoopt echter dat Internazionale en Manchester United zich nog voor Chiesa zullen melden, wat er ook toe kan leiden dat de prijs wordt opgedreven.

De relatie tussen Fiorentina en Juventus is de afgelopen decennia steeds meer verbitterd. Dat heeft niet zozeer te maken met geografische nabijheid, maar met regionaal sentiment: in Florence wordt het niet op prijs gesteld als spelers uit de regio worden 'weggelokt' door de grootste clubs uit Italië en met name door Juventus. Toen Baggio in 1990 naar Juventus vertrok, en met een transfersom van veertien miljoen euro de duurste voetballer ooit werd, braken er rellen uit in Florence en bestormden supporters het hoofdkwartier van Fiorentina. Er werd gegooid met onder meer molotovcocktails en bakstenen. In de zomer van 2017 reageerden fans met beledigende spandoeken op het vertrek van Bernardeschi naar Turijn; tijdens de eerstvolgende wedstrijd tegen Juventus op 9 februari 2018, werd hij vanaf de tribune uitgescholden.