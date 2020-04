Superdeporte treedt naar buiten met zorgwekkende insinuatie over Cillessen

Neto ziet een terugkeer naar Valencia wel zitten, zo verzekert Superdeporte zondag. Nog geen jaar geleden vertrok de keeper uit het Mestalla om zijn geluk te beproeven bij Barcelona, maar die overstap is nog niet geworden wat hij ervan had gehoopt. Omdat Barça openstaat voor een voortijdig vertrek van Neto, lijkt een terugkeer in Valencia inmiddels het meest waarschijnlijke scenario voor de dertigjarige sluitpost.

Eerder dit weekend meldde Mundo Deportivo al dat er een grote kans bestaat dat Neto door Barcelona tijdens de eerstvolgende transferperiode in de etalage wordt gezet. De club moet spelers van de hand doen als gevolg van de financiële schade die de coronacrisis heeft teweeggebracht. Neto werd vorig jaar nog voor 26 miljoen euro aangetrokken, een bedrag dat nog zou kunnen oplopen tot 35 miljoen euro. Tegelijkertijd bewandelde Jasper Cillessen de omgekeerde weg: hij werd voor 35 miljoen euro aangetrokken als vervanger van Neto.

In navolging van Cillessen vertoeft ook Neto in de schaduw van Marc-André ter Stegen. De doelman, die in juli 31 jaar wordt, kwam niet verder dan vier optredens in de hoofdmacht: de laatste groepswedstrijd in de Champions League tegen Internazionale (1-2 winst), het competitieduel met Espanyol (2-2), de Super Copa-wedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3 nederlaag) en het Copa del Rey-duel met UD Ibiza (1-2 winst). In de duels met Espanyol en Atlético ontbrak Ter Stegen vanwege blessureleed.

Volgens het regionale Superdeporte is Neto 'zeer gecharmeerd' van de mogelijkheid om terug te keren bij de club waarvoor hij tussen 2017 en 2019 in totaal 67 keer onder de lat stond. Hij hoopt zich in de kijker te spelen bij de nationale ploeg van Brazilië, eventueel als optie achter de gevestigde keepers Alisson Becker en Ederson. Neto zou in Valencia de concurrentie kunnen aangaan met Cillessen, die dit seizoen zestien keer keepte in LaLiga en vijf duels op de bank zat. "De technische staf van Valencia houdt de prestaties van Cillessen onder een vergrootglas. Ze zijn op zoek naar een keeper die absolute zekerheid kan bieden."

De insinuatie is dat Cillessen op dit moment niet volledig voldoet aan dat plaatje. Trainer Albert Celades gaf meermaals de voorkeur aan Jaume Domènech en lijkt niet helemaal overtuigd van de kwaliteiten van Cillessen. Als Valencia zich inderdaad met Neto wil versterken, moet het volgens Mundo Deportivo rekening houden met een vraagprijs van vijftien miljoen euro. Superdeporte stelt dat Barcelona iets hoger in de boom zal zitten, met een vraagprijs van 20 tot 25 miljoen euro, maar voegt eraan toe dat de clubleiding bereid is om te luisteren naar aanbiedingen die lager liggen.