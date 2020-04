Vilhena maakt exotische naam zoontje bekend; Depay doet dansje met Ajacied

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Tonny Vilhena maakte zondag de geboorte van zijn zoontje Future Emilio' Trindade de Vilhena wereldkundig.





Ook Neymar beleefde zondag een intiem moment met zijn kroost.





Het was sowieso een liefdevol weekend. Zo was Chelsea-spits Tammy Abraham precies vijf jaar samen met zijn vriendin Leah Monroe, terwijl Manchester United-middenvelder Bruno Fernandes de 25ste verjaardag van zijn partner Ana Pinho vierde. Ook Douglas Costa had het gezellig met zijn wederhelft.





Veel prominenten uit de voetballerij maakten zondag dankbaar gebruik van het mooie weer. Naci Ünüvar trok eropuit op zijn scooter, Michel Vlap ging een stukje varen met zijn vriendin en Arnold Bruggink besloot zijn fiets uit de schuur te halen.





Memphis Depay gooide afgelopen weekend de heupen los samen met onder anderen Rai Vloet van Excelsior en Zakaria Labyad van Ajax, terwijl Mitchell Dijks druk was met klussen.





Çaglar Söyüncü beschikt over een imposante fysiek en dat blijkt niet zonder reden. Ook Emmanuel Adebayor werkte zich zondag in het zweet. Óliver Torres en Sergio Agüero ontplooiden hun technische kwaliteiten.





We eindigen met een groots gebaar van Luca Toni: de Italiaanse oud-spits bezorgde zondag 118 pizza’s aan het ziekenhuispersoneel in Modena.