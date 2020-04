Transfer bij PSV lijkt uitgesloten: ‘Van interesse is in zijn kamp niks bekend’

Mauro Júnior werd zondag in verband gebracht met een transfer naar Fenerbahçe. De aanvallende middenvelder wordt dit seizoen door PSV verhuurd aan Heracles Almelo, waar hij een goede indruk maakt. Takvim meldde dat de Turken spoedig zaken willen doen met PSV inzake de linkspoot, maar Rik Elfrink geeft aan dat er van interesse van de Gele Kanaries geen sprake is.

De twintigjarige Braziliaan had aan het begin van dit seizoen weinig zicht op speeltijd bij PSV, waardoor een verhuur aan Heracles tot stand kwam. De buitenspeler speelde in de Eredivisie 26 wedstrijden voor de club uit Almelo en wist daarin 6 doelpunten en 6 assists te produceren. Fenerbahçe zou zodoende azen op een huurdeal met optie tot koop inzake de jongeling, maar Elfrink weet vooralsnog van niets.

"Even geïnformeerd naar Mauro Júnior, maar hij staat gewoon op de nominatie voor een terugkeer naar PSV", zo meldt de journalist van het Eindhovens Dagblad zondagmiddag gedecideerd op Twitter. "Van eventuele interesse van Fenerbahçe is in zijn kamp niks bekend en er is ook geen optie voor een tweede seizoen als Heraclied afgesproken." Mauro Júnior ligt tot medio 2022 vast in het Philips Stadion.