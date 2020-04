Van La Parra kan na rappe breuk tekenen in Engeland en Turkije

Rajiv van La Parra heeft de clubs voor het uitkiezen. Voetbal International meldt zondagmiddag dat de 28-jarige vleugelaanvaller in de belangstelling staat van clubs uit Engeland, Turkije en Griekenland. Van La Parra gaat Rode Ster Belgrado verlaten vanwege een aflopend contract dat niet verlengd gaat worden, zo klinkt het.

Officieel heeft de Servische topclub geen melding gemaakt het transfervrije vertrek van Van La Parra, maar de aanvaller is volgens het weekblad dus vrij om te gaan en te staan waar hij wil. De buitenspeler werd vorig jaar nog voor ruim een miljoen euro bij Huddersfield Town weggeplukt door Rode Ster Belgrado, maar de samenwerking bleek geen onverdeeld succes.

Van La Parra kwam dit seizoen tot slechts elf wedstrijden voor Rode Ster Belgrado, waaronder vijf duels in de Champions League. De voormalig jeugdinternational zou volgens Voetbal International naar clubs uit Engeland en Turkije kunnen, maar er worden geen specifieke clubs genoemd. In Griekenland zou PAOK Saloniki interesse hebben in de aanvaller.

De ex-speler van sc Heerenveen zou daarnaast een terugkeer naar de Eredivisie niet afwijzen. Van La Parra was actief in de jeugdopleiding van Feyenoord en liet eerder weten de Rotterdamse club nog altijd een warm hart toe te dragen. Van La Parra was verder actief bij SM Caen, Wolverhampton Wanderers, Brighton & Hove Albion en Middlesbrough.