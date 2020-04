‘PSV heeft topscorer in het vizier door negen goals in tien duels’

PSV heeft naar verluidt Jonathan Rodríguez van Cruz Azul in het vizier. De huidige topscorer van de Liga MX maakt dit seizoen een goede indruk in Mexico, waardoor scouts van diverse Europese clubs lovende rapporten hebben geschreven. Volgens onder anderen journalist Nahuel Ferreira heeft naast PSV ook het Italiaanse Cagliari de spits uit Uruguay op de radar staan. Eerder meldden enkele Mexicaanse media reeds dat onder andere PSV interesse zou hebben in de aanvaller.

De journalist meldt op basis van bronnen uit Uruguay op Twitter dat, voordat de coronacrisis uitbrak, de 26-jarige Rodríguez werd gevolgd door scouts van PSV en Cagliari. De aanvaller scoorde aan de lopende band voordat de coronacrisis zich aandiende met negen doelpunten in tien wedstrijden in 2020. Momenteel ligt de spits tot eind 2022 vast bij Cruz Azul. Het is afwachten of PSV na de uitbraak van het coronavirus nog wel werk gaat maken van Rodríguez, aangezien de club op financieel gebied flinke klappen incasseert.

Rodríguez kwam in januari 2019 over van Santos Laguna en heeft zich sindsdien tot een zeer belangrijke kracht gemanifesteerd bij de huidige koploper van de Liga MX. Door zijn scoringsdrift werd de twintigvoudig international afgelopen transferperiode al met een overgang gelinkt. Rodríguez, die eerder actief was bij Benfica, Deportivo de La Coruña en Peñarol uit Uruguay, zou aanbiedingen uit Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten hebben geweigerd.