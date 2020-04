‘Ajax houdt serieus rekening met uitblijven van toptransfer’

De kans is groot dat Sergiño Dest na de zomer nog steeds actief is bij Ajax. Voetbal International meldt zondag dat de Amsterdamse club er inmiddels serieus rekening mee houdt dat de rechtsback blijft. Eerder werd de Amerikaans international vooral gelinkt aan Bayern München, maar nu is een transfer naar de Duitse grootmacht geen zekerheidje meer, zo klinkt het.

Volgens het Duitse Sport1 is Dest nog altijd een goede transferoptie, maar de vleugelverdediger van de huidige koploper van de Eredivisie is zeker niet de enige gegadigde om de gelederen te versterken. Trainer Hansi Flick wilde in de winterse transferperiode al een rechtsback naar München halen en dit blijft ook voor komende zomer het doel, zo luidt de berichtgeving.

Aangezien Joshua Kimmich vaak op het middenveld speelt, Benjamin Pavard liever als centrale verdediger fungeert en huurling Álvaro Odriozola waarschijnlijk terugkeert naar Real Madrid, bekijkt Bayern diverse opties. De gewenste kandidaat lijkt niet Dest, maar Achraf Hakimi te zijn. Het valt echter te betwijfelen of Bayern fors gaat betalen voor de back, die door Real wordt verhuurd Borussia Dortmund. Hakimi wordt geschat op een waarde van circa vijftig miljoen euro.

Dest wordt getaxeerd op ongeveer dertig miljoen, en ook Benjamin Henrichs, rechtsback van AS Monaco, geldt als een goedkopere optie dan Hakimi. Een laatste mogelijkheid blijft Dodô. Shakhtar Donetsk weigerde in januari naar verluidt nog een bod van 25 miljoen euro van Bayern op de Braziliaanse verdediger. Dest ligt momenteel nog tot medio 2022 vast in de Johan Cruijff ArenA.