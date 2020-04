Zirkzee wijst leermeesters aan: ‘Met hem samenwerken zou een droom zijn’

Bayern München heeft vorige week de training hervat in aanloop naar een eventuele hervatting van de Bundesliga, die voorlopig voor 9 mei gepland staat. In groepjes van vier of vijf spelers werkt de selectie van der Rekordmeister trainingen af. Joshua Zirkzee vormt een trainingsgroepje met Alphonso Davies, David Alaba en Robert Lewandowski en is blij dat hij weer op het veld kan staan.

“Elke dag volgen we eigenlijk een parcours waarin alles zit. Techniek, conditie, afwerken, het komt allemaal aan bod”, legt Zirkzee uit in gesprek met VTBL. Hij maakt zich geen zorgen over de veiligheid. “We worden drie keer in de week getest en tot nu toe heeft nog niemand het virus gehad bij ons. Er is ook geen contact tijdens trainingen, we houden allemaal afstand. En ook buiten het veld loop ik weinig risico. Ik zit alleen thuis en ga elke dag naar de club, maar dat is alles wat ik momenteel doe.”

Zirkzee traint nu dagelijks met Lewandowski en hij steekt veel op van de Poolse spits. “Hoe hij beweegt, hoe hij positie kiest, daarin zijn we qua stijl wel gelijk dus daar leer ik van. En zeker nu ik ook met hem in dat kleine groepje zit, dan leer je nog meer. En dan bouw je natuurlijk ook een wat betere band op dan voorheen”, stelt de achttienjarige spits. Mogelijk krijgt hij volgend seizoen bij Bayern ook te maken met Miroslav Klose, daar de oud-spits een belangrijke kandidaat zou zijn om als assistent van hoofdtrainer Hansi Flick aan de slag te gaan.

“Dat zou een droom zijn. Ik ken hem al vanuit de jeugd en heb eerder spitsentraining van hem gehad, daar leer je zo veel van. Bij Feyenoord heb ik ook al mogen trainen onder Roy Makaay, het blijft heel bijzonder om van zulke grote oud-spelers te mogen leren”, zegt Zirkzee, die dit seizoen indruk maakte bij Bayern. Desondanks is hij nog niet bezig met Oranje. “Ik ben geen vaste basisspeler hier, dus ik denk ook niet dat ik er dan al aan mag denken. Maar ik heb ook gezien hoe snel dingen kunnen gaan, dus natuurlijk zit het heel stiekem in je achterhoofd.”