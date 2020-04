‘PSV en Fenerbahçe werken aan huurdeal met een optie tot koop’

Mauro Júnior is als huurling van Heracles Almelo bezig aan een prima seizoen, zo is ook Fenerbahçe opgevallen. De Turkse grootmacht heeft zijn oog namelijk laten vallen op de Braziliaanse middenvelder en hoopt aankomende zomer zaken te kunnen doen met PSV, waar Mauro Júnior nog altijd eigendom van is.

Mauro Júnior werd in 2017 door PSV opgepikt bij Desportivo Brasil en kwam in zijn debuutjaar tot zeventien officiële wedstrijden in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. De creatieveling belandde vorig seizoen onder toenmalig trainer Mark van Bommel echter op een zijspoor, waardoor hij aan het begin van deze voetbaljaargang op huurbasis naar Heracles Almelo mocht verkassen.

In Almelo was Mauro Júnior voor de uitbraak van het coronavirus bezig aan een prima reeks. De twintigjarige linkspoot speelde in de Eredivisie 26 wedstrijden onder Frank Wormuth, waarvan 24 als basisspeler, en wist daarin 6 doelpunten en 6 assists te leveren. Mauro Júnior keert na dit seizoen normaal gesproken terug bij PSV, maar daar zou Fenerbahçe wel eens een stokje voor kunnen steken.

De club uit Istanbul is volgens de Turkse krant Takvim namelijk bijzonder gecharmeerd geraakt van zijn kwaliteiten en wil spoedig zakendoen met PSV. Fenerbahçe zou azen op een huurdeal met een optie tot koop voor Mauro Júnior, die nog een contract tot medio 2022 heeft in Eindhoven. Takvim stipt aan dat de jongeling gelijkenissen vertoont met zijn befaamde landgenoot Alex de Souza. Laatstgenoemde speelde tussen 2004 en 2012 voor Fenerbahçe en geldt als een legende bij de Gele Kanaries.