‘Astronomisch salaris moet Neymar weerhouden van terugkeer naar Barça’

De naam van Neymar wordt de afgelopen tijd onophoudelijk gelinkt aan een terugkeer bij Barcelona. Paris Saint-Germain zou zich echter nog niet hebben neergelegd bij het vertrek van de Braziliaanse aanvaller. Nicolò Schira, journalist voor onder meer La Gazzetta dello Sport, weet te melden dat les Parisiens er alles aan doen om het tot medio 2022 lopende contract van Neymar open te breken.

Om dat voor elkaar te krijgen, is PSG bereid om heel ver te gaan. Leonardo, technisch directeur bij les Parisiens, heeft Neymar een nieuw contract met een looptijd tot medio 2025 onder de neus geschoven. Indien de Braziliaanse aanvaller daar zijn handtekening onder zet, gaat hij op jaarbasis maar liefst 38 miljoen euro (ruim 730.000 euro per week) verdienen. Het betekent dat Neymar nog meer gaat verdienen dan de huidige 36 miljoen die hij per annum zou opstrijken.

Barcelona werkt volgens Schira nog altijd aan de terugkeer van Neymar, maar PSG is niet van plan hem te verkopen. Afgelopen week werd in Spanje gemeld dat de Catalanen langzamerhand tot de conclusie komen dat de terugkeer van de aanvaller onbetaalbaar is. PSG lijkt hoe dan ook niet van plan om de vraagprijs voor Neymar heel erg te doen kelderen. De 28-jarige aanvaller maakte in de zomer van 2017 de overstap van Barcelona naar PSG, dat 222 miljoen euro neertelde om hem over te nemen.

Emili Rousaud, de opgestapte vice-voorzitter van Barcelona, liet zaterdag tegenover L’Équipe weten dat een terugkeer van Neymar alleen tot stand ‘als de clubs en speler water bij de wijn doen’. “Veel clubs zullen het financieel lastig krijgen door het coronavirus. Ook op de transfermarkt gaan we dat zien”, zei Rousaud. Eerder werd al gemeld dat Neymar eventueel salaris moet inleveren om terug te kunnen keren bij Barcelona en het nieuwe aanbod van PSG zou de operatie voor de Catalanen verder kunnen bemoeilijken.