15.464 doden lijken Joe Worrall weinig te doen: ‘Ik zou in staking gaan’

Joe Worrall hoopt vurig op een herstart van de Championship. De tweede Engelse voetbalafdeling ligt net als vrijwel alle competities in Europa stil vanwege de uitbraak van het coronavirus, maar volgens de 23-jarige centrumverdediger zou het simpelweg oneerlijk zijn om een streep te zetten door het huidige seizoen, nu zijn werkgever Nottingham Forest nog zicht heeft op promotie naar de Premier League.

Nottingham Forest staat na 37 van de 46 speelrondes vijfde in de Championship, hetgeen aan het einde van de reguliere voetbaljaargang recht zou geven op deelname aan de play-offs voor promotie naar de Premier League. In Engeland gaan er stemmen op om de huidige ranglijst aan te houden als eindrangschikking of zelfs geheel ongeldig te verklaren, maar daar wil Worrall niets van weten. "Het is absoluut onbespreekbaar, ze kunnen het seizoen niet zomaar als niet gespeeld beschouwen. Ik zou in staking gaan als er niet verder wordt gevoetbald, honderd procent. We staan op een plek die recht geeft op play-offs, for goodness sake", zo vertelt de Engelse stopper dit weekeinde in gesprek met de BBC.

Het voetbal in het Verenigd Koninkrijk ligt stil sinds vorige maand vanwege de coronacrisis. Het eiland behoort met 114.217 geregisterde besmettingen en 15.464 doden tot een van de hardst getroffen landen ter wereld, waardoor de hervatting van de Championship op dit moment geen prioriteit lijkt te hebben voor de autoriteiten. Worrall heeft echter een duidelijke boodschap voor de overheidsorganen: "Ze moeten een manier bedenken om de competitie af te kunnen maken, want het zou overduidelijk niet eerlijk zijn", vervolgt de ex-speler van onder meer Rangers FC.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Leeds United 37 21 8 8 26 71 2 West Bromwich Albion 37 19 13 5 27 70 3 Fulham 37 18 10 9 14 64 4 Brentford 37 17 9 11 31 60 5 Nottingham Forest 37 16 12 9 10 60 6 Preston North End 37 16 8 13 5 56 7 Bristol City 37 15 10 12 -2 55 8 Millwall 37 13 15 9 4 54 9 Cardiff City 37 13 15 9 2 54 10 Blackburn Rovers 37 14 11 12 7 53 11 Swansea City 37 13 14 10 1 53 12 Derby County 37 13 12 12 0 51 13 QPR 37 14 8 15 -4 50 14 Reading 37 13 9 15 4 48 15 Sheffield Wednesday 37 13 9 15 -3 48 16 Birmingham City 37 12 11 14 -9 47 17 Stoke City 37 12 6 19 -6 42 18 Huddersfield Town 37 11 9 17 -13 42 19 Middlesbrough 37 9 14 14 -10 41 20 Wigan Athletic 37 10 11 16 -12 41 21 Hull City 37 11 8 18 -14 41 22 Charlton Athletic 37 10 9 18 -10 39 23 Luton Town 37 10 5 22 -28 35 24 Barnsley 37 8 10 19 -20 34

"We zullen waarschijnlijk niet direct promoveren als nummer één of twee van de competitie (de achterstand van Nottingham Forest op de nummer twee West Bromwich Albion bedraagt tien punten, red.), maar we kunnen de play-offs halen. Daarnaast maakt het niet uit op welke positie in de competitie je staat: voor elke speler staat er individueel veel op het spel", stipt Worrall aan. De verdediger, die dit seizoen in de Championship nog geen minuut miste voor Nottingham Forest, staat ervoor open om de competitie achter gesloten deuren uit te spelen.

Toch ziet hij ook grote nadelen aan spelen van de wedstrijden zonder publiek. "Stel je voor dat wij de finale van de play-offs zouden halen en op Wembley om promotie zouden spelen: 88.000 onbemande stoeltjes voor zo’n grote wedstrijd. Het zou een vreemde gewaarwording zijn, wetende dat je speelt voor een Premier League-ticket. Je strijdt om wedstrijden tegen Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Manchester City, maar dat doet zonder fans. De afwezigheid van de fans zal in sommige wedstrijden van grote invloed zijn op het resultaat", aldus Worrall.