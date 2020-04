‘Feyenoord informeert ‘direct’ bij transfervrije Bryan Linssen’

Feyenoord heeft ‘direct’ geïnformeerd naar Bryan Linssen, zo weet de Gelderlander te melden. De 29-jarige aanvaller is bij Vitesse in het bezit van een aflopend contract en gaat dat niet verlengen, waardoor hij komende zomer normaal gezien transfervrij op te pikken is. De naam van Linssen werd eerder al in verband gebracht met Feyenoord, maar de Rotterdammers hebben nu naar verluidt daadwerkelijk contact gelegd.

Linssen zou de concrete belangstelling van Feyenoord zien als een ‘eer’, maar wil tegelijkertijd weten hoe het perspectief er in Rotterdam-Zuid uitziet. Volgens het regionale dagblad is het ‘algemeen bekend’ dat de aanvaller Feyenoord ‘hoog heeft zitten’, alleen lijkt hij niet van plan om als breedteversterking in De Kuip te tekenen. Bovendien hebben meerdere clubs in de afgelopen maanden navraag gedaan bij het management van Linssen.

Allereerst heeft de aanvaller een ‘riante’ aanbieding van Vitesse op zak. De aanvoerder van de Arnhemmers wil de tijd nemen voor zijn keuze en geniet tegelijkertijd de nodige belangstelling vanuit het buitenland. Daarbij zou Linssen zelfs een jaarsalaris van 1,8 miljoen euro voorgeschoteld hebben gekregen. De Gelderlander benadrukt echter dat de ‘sportieve keuze’ bij Linssen de boventoon voert, waardoor Feyenoord ‘nadrukkelijk in beeld’ is.

Concrete gesprekken zijn er met Feyenoord overigens nog niet gevoerd, waardoor er ook nog geen serieus bod ligt. Bij Feyenoord zou Linssen wellicht de opvolger van Steven Berghuis kunnen worden. De huidige aanvoerder van de Rotterdammers werd eerder al gelinkt aan een transfer. Linssen speelt sinds de zomer van 2017 voor Vitesse, dat hem destijds overnam van FC Groningen. De aanvaller, die eerder uitkwam voor Heracles Almelo, VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard, was dit seizoen in 28 wedstrijden goed voor 14 doelpunten en 7 assists.