Concurrent van Frenkie de Jong denkt niet aan vertrek ondanks interesse

Arthur werd afgelopen week door Mundo Deportivo in verband gebracht met een vertrek naar Internazionale. Barcelona zou van plan zijn om de Braziliaanse middenvelder te betrekken in de transfer van Lautaro Martínez. In gesprek met La Gazzetta dello Sport ontkent Arthur echter dat hij van plan is om Barcelona op korte termijn te verlaten.

Barcelona telde in de zomer van 2018 31 miljoen euro neer om de 23-jarige middenvelder over te nemen van Grêmio. Voorlopig speelde Arthur 67 wedstrijden voor de Catalanen, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 6 assists. Dit seizoen kwam de twintigvoudig Braziliaans international voorlopig tot 23 optredens, een aantal dat relatief beperkt bleef door verschillende blessures en de concurrentie van onder meer Frenkie de Jong.

“Het is voor iedere speler een eer om aan zo’n belangrijke club gelinkt te worden. Internazionale is over de hele wereld bekend, heeft een geweldige coach en een indrukwekkende selectie. Ik ben daar trots op”, vertelt Arthur over de vermeende belangstelling van Internazionale. Zijn contract bij Barcelona loopt nog tot medio 2024 en hij is niet van plan om op korte termijn te vertrekken. “Dat gezegd hebbende, zijn mijn gedachten op dit moment alleen bij Barcelona.”

“Ik voel me goed bij de club en in de stad. Ik hoop oprecht dat ik nog jaren in het shirt van Barcelona kan spelen”, zo is Arthur stellig. La Gazzetta dello Sport voegt tegelijkertijd toe dat de middenvelder zichzelf heeft teruggetrokken uit een eventuele ruildeal tussen Internazionale en Barcelona. Sky Italia wist eerder deze week te melden dat de Catalanen zouden afzien van de komst van Martínez, omdat de Italianen niet van plan zijn om te onderhandelen over de gelimiteerde afkoopsom van 111 miljoen euro in het contract van de 22-jarige Argentijnse spits.