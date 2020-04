‘Superfan’ moet voor 115.000 euro Lingard en Pogba in het gareel houden

Manchester United is momenteel op zoek naar een ‘superfan’, die tegen een jaarsalaris van 115.000 euro de social media van de Engelse grootmacht moet gaan managen. In de vacature schrijven the Red Devils dat er wordt gezocht naar iemand die het contact met ‘miljarden fans’ moet onderhouden. De Daily Mirror schrijft dat het nieuwe ‘hoofd social media’ ook de spelers van Manchester United in het gareel moet houden.

De Engelse krant schrijft dat het ‘hoofd social media’ spelers tevens moet gaan helpen met het ‘bewust tweeten in financieel onzekere tijden’. De Daily Mirror verwijst naar Jesse Lingard en Paul Pogba, die recent voor opschudding zorgden met video’s op social media. Zowel Lingard als Pogba moest een video van social media verwijderen en excuses maken, nadat er onrust ontstond. In de vacature van Manchester United valt te lezen dat het ‘assisteren van spelers en zaakwaarnemers op het gebied van content’ tot het takenpakket behoort.

Een bron binnen Manchester United geeft tegenover de Daily Mirror te kennen dat het nieuwe ‘hoofd social media’ niet de verantwoording krijgt over de social media-kanalen van spelers. De Engelse grootmacht spreekt zelf via de officiële kanalen van een ‘unieke kans’ voor een ‘analytisch, georganiseerd en creatief individu. “Je krijgt de leiding over de een van de grootste merken op social media.”

Manchester United heeft op zijn Engelse Twitter-account een kleine 22 miljoen volgers, terwijl het Instagram-account gevolgd wordt door ruim 35 miljoen mensen. Daar komen de volgers van de international accounts van the Red Devils nog eens bij. “Manchester United brengt iedere dag fans van over de hele wereld bij elkaar. De club heeft recent bekendgemaakt dat we 1,1 miljard fans wereldwijd hebben, dus er bestaat geen grotere uitdaging in deze industrie op dit moment. Je bereikt dagelijks letterlijk miljarden fans.”