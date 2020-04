Gosens hint naar keuze tussen Duitsland en Oranje: ‘Ik zie dit als een teken’

De interlandloopbaan van Robin Gosens is de afgelopen tijd onderwerp van gesprek. De net over de Duitse grens geboren vleugelverdediger van Atalanta kan uitkomen voor Duitsland én Nederland. Joachim Löw, bondscoach van die Mannschaft had Gosens in maart willen selecteren en in gesprek met BILD noemt hij dat een enorme eer.

In Duitse media wordt er gesproken over een ‘spookuitnodiging’. “Ik heb alleen maar via de media meegekregen dat ik zou zijn opgeroepen in maart”, geeft Gosens te kennen. Löw gaf begin april te kennen dat hij de vleugelverdediger van Atalanta graag had willen oproepen voor de uiteindelijk geschrapte interlands tegen de Verenigde Staten en Spanje. Ik had hem graag persoonlijk willen ontmoeten”, zei Löw. “Het is jammer dat het er niet van gekomen is, maar we blijven hem in de gaten houden zodra de bal weer gaat rollen.”

“Daarmee werden mijn gedachten voor even afgeleid van alle treurigheid, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik neem aan dat Jogi Löw onder normale omstandigheden contact had opgenomen en geïnformeerd had. Ik zie dat als een teken dat ik een kans heb”, zo lijkt Gosens te hinten naar een keuze voor Duitsland. De voormalig speler van Vitesse, FC Dordrecht en Heracles Almelo heeft een Nederlandse vader en een Duitse moeder en heeft zodoende ook de mogelijkheid om voor Oranje te kiezen.

De coronacrisis hakt er zwaar in bij Gosens. “Ik mis de bal aan de voet en de geur van het gras. De jongens in Duitsland mogen alweer op het veld staan, al is het nog geenszins een normale situatie. Alleen je voetbalschoenen aantrekken en het veld opstappen, zou al geweldig zijn”, zegt Gosens. “Deze onzekerheid is vreselijk, ik zou willen weten wat er gaat gebeuren. De enige zekerheid die we hebben, is dat de voetbalbond heeft laten weten dat de competitie hervat zou moeten worden. Hoe, in welk vorm? Daar weten we nog niks van.”