Luis Figo levert forse kritiek op Real Madrid: ‘Hij is nu een hele dure speler'

Erling Braut Haaland verruilde Red Bull Salzburg in januari voor Borussia Dortmund. De geruchtenstroom rond de negentienjarige spits is daarmee niet gestopt, daar Real Madrid en Juventus nog altijd nadrukkelijk op zijn diensten zouden azen. Luis Figo vindt het onbegrijpelijk dat Real Madrid Haaland niet in januari al heeft binnengehaald.

“Hij is nu een hele dure speler. Haaland scoort waanzinnig veel en heeft het in zich om grote dingen te bereiken”, zegt Figo in gesprek met Movistar+. Haaland zette in januari zijn handtekening onder een tot 2024 lopend contract bij Borussia Dortmund. In die verbintenis is weliswaar een afkoopclausule van 72 miljoen euro opgenomen, maar die treedt volgens BILD pas in de zomer van 2022 in werking.

“Real Madrid had hem moeten binnenhalen voor hij naar Dortmund ging. Dat is scouting!”, stelt de Portugese oud-middenvelder. Haaland kende in het shirt van Borussia Dortmund een vliegende start. De jonge Noorse spits was in elf wedstrijden voor de Duitse club voorlopig goed voor twaalf doelpunten en twee assists. AS schreef onlangs dat Real Madrid een goede relatie heeft met Borussia Dortmund door de huurperiode van Achraf Hakimi en dat de Koninklijke die verstandhouding wil benutten om Haaland komende zomer al naar de Spaanse hoofdstad te halen.