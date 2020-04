Naam van Noussair Mazraoui duikt op in Italiaans geruchtencircuit

Noussair Mazraoui kan zijn loopbaan mogelijk in de Serie A vervolgen, zo schrijven diverse media in Italië. De middenvelder annex verdediger van Ajax wordt vooral gezien als een relatief goedkope versterking en daarnaast zou de Amsterdamse club welwillend staan tegenover een transfer, indien een geïnteresseerde club daadwerkelijk met de vraagprijs over de brug komt. Het contract van Mazraoui met Ajax loopt tot medio 2022.

AS Roma en AC Milan zijn naar verluidt de clubs die oriënterende belangstelling voor Mazraoui hebben getoond. De topclubs uit de Serie A zouden te horen hebben gekregen dat de Marokkaans international een transferwaarde van twaalf tot dertien miljoen euro vertegenwoordigt. De media in Italië gaan ervan uit dat Ajax, als gevolg van de coronacrisis, ook genoegen zou nemen met een formeel bod van tien miljoen euro op Mazraoui, al dan niet exclusief variabele bonussen.

De interesse van AS Roma in Mazraoui is zeker niet nieuw. Technisch directeur Gianluca Petrachi houdt de stand van zaken rondom de Ajacied al geruime tijd in de gaten. De website Milannews.it verzekert zelfs dat hij heeft geprobeerd om Rick Karsdorp in een eventuele deal te betrekken, maar zonder succes. De rechtsback is dit seizoen door de Romeinen aan zijn voormalig werkgever Feyenoord uitgeleend.

Het is hoe dan ook onzeker of Ajax medewerking zal verlenen aan een transfer als bijvoorbeeld Sergiño Dest vertrekt. De rechtsback was voor het uitbreken van de coronacrisis nadrukkelijk in beeld bij Bayern München. Mazraoui was dit seizoen niet gevrijwaard van divers blessureleed, waardoor de teller vooralsnog op twintig duels staat.