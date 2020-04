Barcelona boft: ‘Hij wordt de beste voetballer in de komende tien jaar’

Barcelona verraste bijna drie maanden geleden vriend en vijand door de zomerse komst van Francisco António Machado Mota Castro Trincão, kortweg Trincão, aan te kondigen. Het was vooral de door Sporting Braga bekendgemaakte transfersom die de nodige wenkbrauwen deed fronzen: 30.940.140 euro. De twintigjarige Portugees was tot het nieuws over zijn transfer hooguit een voetballer die alleen binnen de eigen landsgrenzen bekendheid genoot.

António Salvador, voorzitter van Braga, heeft bijzonder hoge verwachtingen van Trincão. In gesprek met Mais Futebol praat de hoogste sportbestuurder van de club over de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. “Ik zou het liefst de huidige selectie in zijn geheel willen behouden. Maar we weten allemaal dat we een van onze topspelers zullen verliezen, een voetballer waar ik ontzettend hoge verwachtingen van heb.”

“Zoals jullie weten is Trincão aan Barcelona verkocht. Ik denk dat hij de beste voetballer in de komende tien jaar wordt”, zo verzekert Salvador zelfs. De aanvaller kan in de voorhoede op alle posities uit de voeten, al is de positie van rechtsbuiten zijn favoriete stek, en wordt in eigen land vergeleken met niemand minder dan Cristiano Ronaldo. De kans is groot dat hij vooral op basis van zijn verrichtingen voor de Portugese jeugdelftallen door Barcelona is aangetrokken.

Met Portugal Onder-19 werd Trincão als topscorer van het toernooi Europees kampioen. Sinds het nieuws over zijn transfer naar Barcelona is de aanvaller ook belangrijker voor Braga geworden: in 22 duels in alle competities was hij goed voor 6 doelpunten en 4 assists. Trincão verbond zich eerder tot medio 2025 aan Barcelona, dat een transferclausule van een half miljard euro in de verbintenis heeft laten opnemen.