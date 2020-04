Wéér ‘Turkse taferelen’ voor Glynor Plet: ‘Het is extra zuur voor hem’

Het lukt Andries Jonker vooralsnog om de spelers van Telstar tijdens de coronacrisis te blijven motiveren om individuele trainingen te blijven doen. De trainer van de Keuken Kampioen Divisie-club erkent dat één voetballer van zijn selectie het in deze periode zwaarder heeft dan anderen: Glynor Plet. De aanvaller keerde afgelopen zomer terug bij Telstar na een bijzonder onfortuinlijk avontuur bij Alanyaspor.

“Hij heeft twee jaar lang in Turkije individueel moeten trainen en dankte God op zijn blote knieën dat hij daar eindelijk van af was”, vertelde Jonker bij NH Radio Sportcafé. “Maar na een half jaar bij Telstar is hij weer terug bij af en moet hij weer in zijn eentje met een bal kloten. Om die reden vindt hij het wel zwaar en dat begrijp ik ook wel.”

Plet, 33 jaar, kende de beste jaren uit zijn loopbaan tussen 2008 en 2010 bij Telstar, met 39 doelpunten in 75 duels. Daarna volgden transfers naar Heracles Almelo, FC Twente en avonturen in het buitenland. De aanvaller keerde vorig jaar zomer terug naar Velsen-Zuid, waar hij dit seizoen 7 doelpunten in 21 competitieduels maakte.

“Hij is ervaren en snapt dat het nodig is, maar komt er wel voor uit dat het zwaar valt”, vervolgt de trainer van Telstar. “Na twee van zulke jaren in Turkije kan ik me voorstellen dat hij zich enorm heeft verheugd om lekker te kunnen voetballen. Voor niemand is deze situatie leuk, maar voor hem is het wel extra zuur.”

Plet sprak eerder met VICE Sports over zijn tijd bij Alanyaspor, waar hij in januari 2017 een contract voor 2,5 jaar tekende. “We verloren bij mijn debuut een belangrijke degradatiekraker tegen Rizespor met 3-2, maar ik scoorde wel direct”, vertelde de aanvaller vorig jaar. “Alleen werd na die wedstrijd de trainer ontslagen, Hüseyin Kalpar. Hij was de man die mij had gehaald. Ik kreeg snel daarna te horen dat ik weg moest, en ik heb nooit meer in de basis gestaan.” Hij speelde nota bene tussen mei 2017 en de dag van zijn rentree bij Telstar geen enkele wedstrijd meer voor de Turken.

“Ik doe al twee jaar lang precies wat de club mij opdraagt”, gaf Plet aan. “Op dit moment betekent dat drie keer per dag trainen, van maandag tot en met zaterdag. (…) Ze laten je hier net zo lang rondjes lopen totdat je er helemaal gek van wordt. Ze hebben ons zelfs een tijdje op vijftig kilometer van de club laten trainen. (…) Ze hebben letterlijk in mijn gezicht gezegd: als je blijft gaan we je elke cent betalen, want geld is het probleem niet, maar je carrière gaat wel kapot.”