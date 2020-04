Manchester City sluit Kluiverth vanaf mei 2021 in de armen

Kluiverth Aguilar maakt na zijn achttiende verjaardag, op 5 mei 2021, de overstap van Alianza Lima naar Manchester City, zo hebben de clubs via de officiële kanalen bekendgemaakt. Volgens de club uit Lima gaat het om ‘de belangrijkste transfer in het Peruviaanse voetbal van de laatste jaren’.

Met de transfer van de nu nog zestienjarige rechtsback is volgens lokale media een (record)bedrag van liefst 2,5 miljoen euro gemoeid. Daarnaast heeft Alianza Lima, waar spelers als Jefferson Farfán, Paolo Guerrero en Roque Santa Cruz faam vergaarden, naar verluidt een doorverkooppercetage bedongen.

“Mijn transfer naar Manchester City is een geweldige stap in mijn loopbaan”, vertelt Aguilar op de clubsite. “Ik ben blij dat ik bij Manchester City ben opgevallen. Mijn doel is om een belangrijke speler in het eerste elftal te worden.”

Aguilar ondertekende na zijn zestiende verjaardag zijn eerste professionele contract. De international van Peru Onder-17 heeft inmiddels zeven duels in het eerste van Alianza Lima gespeeld. Het is vooralsnog onduidelijk of zijn voornaam geïnspireerd is door Patrick Kluivert, die in 2003 speler van Barcelona was.