Paul Scholes looft ‘meedogenloze’ Nederlander: ‘De allerbeste afmaker’

Paul Scholes raadt Marcus Rashford aan om Ruud van Nistelrooij als voorbeeld te gaan nemen. De oud-middenvelder, 49 jaar, omschrijft de Nederlander als ‘de beste afmaker’ waarmee hij ooit in dienst van Manchester United heeft gespeeld. Voetballers als Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Mark Hughes, Eric Cantona, Andy Cole, Dwight Yorke, Teddy Sheringham, Ole Gunnar Solskjaer en Carlos Tévez konden volgens Scholes in twee glorieuze decennia van the Mancunians niet aan de kwaliteiten van Van The Man tippen.

“Ik speelde met Ruud een seizoen als nummer tien en ik genoot ervan. Hij is meedogenloze, meedogenloze afmaker. Hij leefde om doelpunten te maken”, vertelt Scholes via de officiële kanalen van Manchester United. “Of hij nou wel of niet scoorde, Ruud ging in de spelersbus na een wedstrijd meteen kijken of Thierry Henry had gescoord of niet. En als Henry had gescoord, praatte Ruud heel de terugreis met niemand. Hij wilde zo graag topscorer worden. Bij Manchester United, van de Premier League, van de wereld, overal.”

“Ik genoot ook van de manier waarop Ruud zijn doelpunten maakte. Ik heb met werkelijk geweldige spitsen gespeeld, met geweldige doelpuntenmakers. Maar voor mij was Ruud de allerbeste afmaker.” Scholes vindt dat Rashford in zijn spel de gedrevenheid van Van Nistelrooij in het zestienmetergebied moet meenemen, ook al heeft de 22-jarige Engelsman sinds zijn debuut onder Louis van Gaal in november 2015 op alle posities in de aanval gespeeld en lijkt het erop dat hij zich nu op links meer op zijn gemak voelt.

“Ik weet nog goed dat ik Marcus bij het reserveteam zag spelen, toen hij nog een pure spits was”, memoreert de voormalig Engels international. “Soms keek ik tijdens wedstrijden alleen naar Marcus en niet waar de bal was. Ik denk dat hij iemand is die een klik kan hebben met een middenvelder. Zoals ik met Ruud had. Ik was ook blij toen hij bij het eerste kwam. Sindsdien heeft hij zijn talent in de punt van de aanval of aan de linkerkant laten zien. Ik dacht altijd dat hij een ‘echte’ nummer negen in wording was, maar het lijkt erop dat hij vanaf links beter in zijn vel steekt.”

Rashford, die in januari geblesseerd raakte aan zijn rug, laat zelf weten dat hij geniet van de vrijheid die hij krijgt door tijdens wedstrijd met Anthony Martial van positie te wisselen. “Veel hangt af van de spelers waarmee je speelt. Maar vanaf de linkerkant kun je in je eentje veel meer creëren en een bijdrage leveren aan het team. In de punt van de aanval ben je vaak afhankelijk van een middenvelder die een pass kan geven, je staat soms ver van het team af. Je kan als nummer negen onzichtbaar worden. Daar heb ik moeite mee, omdat ik iemand ben die iets wil doen als hij de bal heeft. Ik geniet nu van de vrijheid die ik heb om op beide posities te kunnen spelen en ik denk dat Anthony daar ook baat bij heeft.”